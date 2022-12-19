В пятницу, 16 декабря, по итогам дня рубль сдал позиции по всему рынку. Пара доллар/рубль повысился на 0,46%, на 64,65 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 69,10 руб., юань/рубль — на 0,69%, до 9,27 руб.

В последний день недели волатильность на локальном валютном рынке оставалась низкой. Пара доллар/рубль торговалась на уровне 64,60 руб. Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% было ожидаемым, поэтому не оказало влияния на рубль. ЦБ не дал ориентиров по решению на февральском заседании, указав лишь, что будет принимать его с учетом фактической и ожидаемой инфляции, процесса перестройки экономики, а также внутренних и внешних рисков. Совет ЕС в пятницу утвердил девятый пакет санкций против РФ. Участники рынка никак не отреагировали на него. На выходные трейдеры ушли при курсе 64,65 руб.

В понедельник, 19 декабря, торги открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара торгуется на уровне 65 руб. Баррель Brent стоит $79,81. Рост нефтяных котировок ограничен из-за опасений рецессии, поскольку Дж. Пауэлл запугал инвесторов тем, что ЦБ не намерен в ближайшее время завершать цикл повышения ставок. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии повысили ключевые процентные ставки на 50 б.п. и сигнализировали о дальнейших повышениях. Центробанки повышением ставок сами введут мировую экономику в рецессию, что негативно скажется на спросе на нефть. По нашим оценкам, если цена на нефть удержится выше $77,55 в течение двух дней, то есть вероятность сохранения бокового движения курса доллара около 65 руб. Также стоит отметить, то рубль сейчас получает поддержку от налогового периода. Пробой уровня 65 руб. откроет покупателям дорогу к уровню 70 руб. за доллар.

Российский рынок акций завершил неделю в минусе на 2%. В пятницу индекс Мосбиржи повысился на 0,28%, до 2132,75 пунктов. Рынок находился под давлением из-за снижения нефтяных котировок. Внешний фон, скорее всего, сохранится нейтральным из-за рождественских праздников на западных площадках и пустого календаря. Техническая картина на дневном таймфрейме указывает на снижение индекса до 2075 пунктов.