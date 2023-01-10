В понедельник, 9 января, по итогам торгов рубль частично отыграл потери, которые он понес в новогодние праздники. Пара доллар/рубль на 2,96%, до 69,99 руб., евро/рубль — на 2,26%, до 74,44 руб., юань/рубль — на 2,09%, до 10,21 руб.

К доллару рубль стал дорожать с открытия утренней сессии. На основной сессии он торговался в плюсе ко всем основным валютам. Ключевая новость, которая могла повлиять на все мировые рынки — это выход Китая из локдаунов. Перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в стране. Китай открыл границы с Гонконгом, а также отменил обязательный карантин для прибывающих в страну туристов. Теперь не нужно проходить ПЦР-тестирование при въезде в страну. Возобновились надежды на увеличение спроса на нефть и топливо. На этом фоне цена на нефть марки Brent повышалась до $81,34.

На международном валютном рынке индекс доллара снижался до 102,68 пунктов, чем дополнительно помогал рублю отыграть потери. Спрос на рисковые активы вызвали ожидания ускорения китайской экономики и замедления американской от ужесточения денежно-кредитной политики США. Инвесторов разочаровала последняя статистика по деловой активности в секторе услуг и промышленному производству за декабрь 2022 г.

Во вторник, 10 января, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в минусе на уровне $79,12. Рубль ослабляется из-за коррекции по основным валютам после вчерашнего роста. В центре внимания участников рынка выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (10 января) и публикация отчета по инфляции в США за декабрь (12 декабря).

Сильного ослабления рубля не ожидаем, поскольку в России приближается налоговый период. Вероятно, экспортеры накопили валюту за праздники, которую придется сбрасывать для налоговых выплат.

Продавцы могут предпринять попытку опустить курс доллара до 68,75 руб. Несмотря на возможные продажи, сегодня интересным выглядит сценарий на восстановление доллара до 71 руб. По доллару сохраняются риски вернуться к 75,00-76,00 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, до 2163,50 пунктов, индекс РТС — 3,72%, до 977,79 пунктов. Несмотря на хороший старт, к закрытию торгов индекс Мосбиржи отступил от 2169. С технической точки зрения ожидаем снижения до 2150 пунктов. Такое ощущение, что покупатели не готовы к продолжению ралли и могут начать закрывать длинные позиции по акциям. Чем дольше не растут котировки, тем нервознее себя чувствуют розничные инвесторы.