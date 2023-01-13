Толчок вверх: почему дорожает нефть?
Оптимизм участников рынка связан с надеждами не только на оживление экономики Китая после "открытия" страны, но и на относительно безболезненное прохождение 2023 года экономикой ЕС. Что касается прогнозов импорта нефти в Китай, сыграли свою роль квоты на импорт, опубликованный на этой неделе. На данный момент общая импортная квота в КНР на 2023 г. — около 132 млн т (2,65 мбс). В январе 2022 г., для сравнения, квота на 2022 г. составляла 109 млн т (2,19 мбс), то есть рост год к году — 21%. В течение 2022 года Китай дал дополнительные квоты на импорт, но это произошло уже в июне и сентябре. Можно сказать, что публикацией импортных квот КНР демонстрирует определенную уверенность в росте спроса нефть в течение 2023 г., хотя никаких гарантий это не дает.
Стоит также отметить и беспокойство относительно возможного снижения добычи нефти в России, либо в рамках усилий по поддержанию цены нефти, особенно нефти сорта Urals, либо вследствие эмбарго ЕС на нефтепродукты (с 5 февраля). Впрочем, факторы предложения сейчас выглядят второстепенными по сравнению с перспективами спроса.
Вероятно, консенсус на рынке — это переход мирового рынка нефти из профицитного в дефицитное состояние в течение года. Расхождения касаются траектории перехода и глубины дефицита на рубеже 2023-24 гг.
Например, из декабрьского доклада МЭА можно сделать вывод, что только в 4 кв. 2023 г. дефицит приблизится к 1 мбс, а в 1 п/г рынок останется профицитным. Дело в том, что МЭА прогнозирует серьезный рост потребления в Китая только в 3-4 кв. 2023 г., поскольку само по себе снятие ограничений не сразу отразится на спросе: в Китае драйверы спроса — нефтехимия, промышленность и строительство, которым нужно время на восстановление.
Возможно, сейчас некоторые игроки смотрят на Китай оптимистичнее. Кто-то может ждать взлета активности в отдельных секторах уже после окончания новогодних праздников 6 февраля.
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