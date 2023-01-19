Индекс МосБиржи в среду показал нейтральную динамику, не захотев продолжать начавшуюся днем ранее коррекцию. Торги проходят чуть ниже 2200 п. Каких-то отдельных секторов-лидеров не выделяется. Обороты остаются на средних уровнях.

С одной стороны, у индекса сохраняется пространство для роста. С другой, по-прежнему движение наверх сдерживает нефтегазовый сектор. Без этих тяжеловесных фишек продолжить движение наверх сложно. При этом цены на нефть вчера упали на 2,5%, а сегодня с утра снижение продолжается. В такой ситуации новый импульс роста в четверг маловероятен. Корпоративных событий пока мало, отчеты начнут публиковаться со следующей недели.

Инфляция замедляется

Недельная инфляция в России снилась с 0,24% до 0,15%. Процесс ожидаемый и замедление продолжится. В годовом выражении индекс потребительских цен опустился до 11,57%.

В I квартале инфляция, по мнению президента, сократится до 5%. Речь идет о показателе в годовом выражении. Однако это снижение целиком будет обеспечено эффектом высокой базы.

Снижение рынка США

Индекс S&P 500 в среду упал на 1,5%, показав самое сильное дневное снижение в этом году. Откат начался ровно с верхней границы годового нисходящего тренда (около 4000 п.). Можно говорить о том, что в очередной раз сработал технический фактор.

Между тем розничные продажи в США вышли хуже прогнозов, усилив ожидания наступления рецессии. И хотя данные отчасти отражают замедление инфляции, но они же указывают и на вялый потребительский спрос в декабрьский сезон праздничных покупок. В I квартале ситуация может еще ухудшиться.

Разворот нефти

Слабые данные из США в том числе негативно сказались и на сырьевых площадках. Это коснулось цен на нефть, которые оказались под дополнительным давлением из-за резкого недельного роста запасов в США. Фьючерсы Brent накануне поднимались к $88, но к текущему момент уже провалились к $84 за баррель.

Сокращения в Microsoft

Акции технологического гиганта упали почти на 2% после того, как компания объявила о планах сократить 10 тыс. рабочих мест до 31 марта. Это делается в попытке сократить расходы на фоне экономической неопределенности и замедления темпов роста.