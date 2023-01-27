Мы можем увидеть котировки нефти в районе $100 за баррель при получении сигналов дальнейшего восстановления спроса на энергоносители в Китае и одновременном сокращении объемов добычи сырья в России из-за действия санкционных ограничений.

Такой ценовой сценарий может реализоваться в конце зимы — начале весны. Впрочем, даже в случае достижения нефтью уровней $100 удерживаться вблизи них продолжительное время цены вряд ли смогут. В целом же по году консенсус ожиданий предполагает движение котировок на уровне $70-80 за баррель.

Необходимо учитывать ряд моментов, которые могут сдерживать рост цен на нефть. Сохраняются риски новых вспышек заболеваемости коронавирусом в Китае после снятия жестких карантинных мер, как это уже было в ноябре, когда Пекин решил начать ослаблять антиковидные меры. Также на глобальный риск-аппетит и, соответственно, на стоимость сырьевых товаров могут оказывать опасения и признаки рецессии в США.

При этом данные отслеживания судов показывают, что российский морской экспорт нефти остается сильным несмотря на действующее с 5 декабря европейское эмбарго. Россия пытается не снижать добычу нефти, оперативно диверсифицируя сбыт и поставляя сырье с дисконтом. Вероятнее всего, потенциал расширения логистических мощностей еще может реализовываться в течение первого квартала. Это может оказывать умеренное давление на стоимость черного золота.

Альянс ОПЕК+ по итогам ближайшей встречи 1 февраля с учетом сложившейся конъюнктуры, вероятнее всего, сохранит текущий уровень квот нефтедобычи, что будет в целом нейтральным решением для динамики цен.