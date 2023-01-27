В четверг, 26 января, рубль сохранил смешанную динамику в боковом тренде, который сохраняется несколько дней на фоне поддержки национальной валюты Минфином, а также налогового периода. Пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 69,26 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,02%, до 75,43 руб., юань/рубль — на 0,62%, до 10,27 руб.

Рублевые пары продолжают отрисовывать внутридневные движения в виде галочки (V). В ходе основной сессии пара доллар/рубль снижалась до 68,78 руб., евро/рубль — до 74,96 руб. Биржевые объемы остаются низкими. У рубля сохраняется поддержка от продажи валютной выручки для уплаты налогов 30 января и умеренного восстановления цен на нефть. Рубль не смог удержать позиции в плюсе. После публикации отчета по ВВП США за IV квартал, он упал против юаня и незначительно изменил позиции к доллару и евро.

Объем ВВП США в четвертом квартале увеличился на 2,9% в годовом исчислении против подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Рынок ожидал экономического роста до 2,6%. Статистика оказалась лучше ожиданий и может подтолкнуть ФРС к тому, чтобы дольше сохранять цикл повышения процентной ставки. С другой стороны, данные позитивны для нефти, поскольку рост экономики сохраняет спрос на нее. Цена сначала оказалась под давлением из-за укрепления доллара, но к закрытию вернулась обратно.

Сегодня утром на торгах в Азии нефть стоит $87,85 за баррель. Покупатели отбились от поддержки $85,70, открыв себе дорогу к уровню $89,60 за баррель.

Техническая картина благоприятная для продолжения восходящего движения, пока цена выше $85 за баррель.

Официальная оценка динамики американской экономики в IV квартале прошлого года оказалась лучше ожиданий. С 1 февраля уйдет поддерживающий фактор налогового периода. Сегодня ожидаем от пары доллар/рубль консолидацию в диапазоне 68,50-70,50 руб. и закрытие недели около отметки 70 руб.

Фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС США и встречу ОПЕК+, которые пройдут 1 февраля. Ожидается, что альянс нефтепроизводителей сохранит текущий уровень квот. Аналогичное решение было принято 1 декабря, после того, как в октябре картель впервые с весны 2020 г. сократил добычу на 2 млн б/с.

Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии немного снизился. Рублевый индекс Мосбиржи упал на 0,15%, до 2166,92 п., долларовый РТС — на 0,12%, до 985,85 п. Поддержка остается на уровне 2160 п. Если она не устоит на рынке начнется фиксация прибыли по длинным позициям. Будем надеяться, что покупатели смогут защитить ее.