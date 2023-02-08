Во вторник, 7 февраля, рублевые пары в очередной раз продемонстрировали смешанную динамику. В течение нескольких дней рубль продолжает умеренно ослабляться к доллару c $68,46 в виде V-образной модели. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 71,15 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 10,45 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,30%, до 76,05 руб. Стоимость золота умеренно растет на заявлениях главы ФРС

На европейской сессии укрепление рубля продолжилось на фоне роста нефтяных котировок и поддержки от Минфина РФ и ЦБР. Со вчерашнего дня ведомство начало продажу валюты в рамках нового бюджетного правила. Ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей и сохранится до 6 марта. Курс доллара снижался до 70,70 руб. Юань проседал против российской валюты, но к закрытию вечерней сессии вышел в плюс. Предложение по валюте увеличилось от ЦБ, но не изменило "бычьи" настроения по юаню.

Несмотря на плюсовую динамику нефтяных котировок на американской сессии рубль растерял прибыль против доллара и юаня, при этом доходность сохранил против единой валюты на фоне слабости евро на Форекс. Доллар все еще черпает силы от пятничной сильной трудовой статистики за январь.

Цены на нефть подросли на опасениях проблем с поставками с Ближнего Востока после землетрясения в Турции, а также введенных санкций и потолков против российской нефти и нефтепродуктов. Спекулянты рассчитывают на восстановление спроса в Китае. Государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что с марта повышает стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light.

В среду, 8 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,61 за баррель. Хоть цена восстановилась с $79,07, рынок все еще контролируют продавцы. Чтобы снизить их активность, цене необходимо превысить уровень $86,20 за баррель.

Основное давление на рубль оказывают низкие цены на нефть, а также меры ЕС в отношении нефти и нефтепродуктов российского происхождения. В январе санкции и потолки, вместе со снижением цен на нефть сократили экспортную выручку и увеличили дефицит бюджета. По оценке Минфина РФ, дефицит бюджета в первый месяц года составил 1,76 трлн руб. по сравнению со 125 млрд руб. в январе 2022 года. Размер дефицита достиг 60% от плана на весь 2023 год (2,93 трлн руб., или 2% ВВП). Из-за падения нефтегазовых доходов Минфину пришлось продать 3,6 тонны золота.

Сегодня в центре внимания два безлимитных аукциона ОФЗ, а также выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (20:00 мск). На вечер актуальной целью по доллару остается 71,50 руб. Пока ситуация с дефицитом бюджета не улучшится, рубль останется под давлением. На горизонте маячит уровень 75 руб.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,21%, до 2267,69 п., индекс РТС — на 0,28%, до 1004,37 п. Индексу IMOEX не удалось проскочить 2290 п. с первого раза. Если рынок устоит выше 2255 п., то готовимся к продолжению роста в район 2400 п.