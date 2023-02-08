Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. Так, в Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику, несмотря на уверенный рост рынков в США во вторник. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,1%, торгуясь в районе 83,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня можно выделить публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые могут оказать влияние на динамику рынка энергоносителей. Вот и все: доллар преодолел новый барьер

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 2 268 пунктов. Сегодня спрос может вернуться в российские бумаги на фоне продолжающегося восстановления рынка энергоносителей от локальных минимумов, установленных в районе 80 долларов за баррель по фьючерсу на нефть марки Brent. В результате, индекс Мосбиржи попытается развить волну роста, начатую в конце января. В этом случае рынок закрепится выше ноябрьских максимумов, установленных в районе 2 250 пунктов, что будет еще одним сигналом в пользу развития сценария восстановления с возможной целью в районе 2 400 — 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 71,2 и 10,48 рубля соответственно, евро растет на 0,4%, поднявшись до 76,3 рубля. В ходе торгов, несмотря на восстановление цен на нефть, ожидаем сохранение давления на национальную валюту. Поводом продолжит выступать ожидание роста спроса на валюту в связи с восстановлением импорта и рисками снижения ее предложения со стороны экспортеров. В сложившейся ситуации в ходе торгов пара доллар/рубль может попытаться выйти выше 71,5 рубля, а к середине месяца подтянуться к декабрьским максимумам, установленным в районе 72,8 рубля.