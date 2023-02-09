Российский рынок акций в среду снизился после сообщения об инициативе властей по добровольному разовому взносу крупных компаний в бюджет. Речь идет о тех корпорациях, которые за 6-9 месяцев 2022 г. заработали высокую прибыль. По данным Росстата, существенный рост чистой прибыли в этот период отмечался у производителей СПГ, удобрений, угля и золота.

Впрочем, стоит отметить, что падение среды проходило на снижающихся оборотах. То есть активного бегства из акций не было. Среднесрочная тенденция по индексу МосБиржи пока остается растущей.

Мосбиржа отреагировала на взлет третьего эшелона

Появилось официальное сообщение о том, что в связи с высокой волатильностью в ряде акций Мосбиржа обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений. Очевидно, что этот комментарий направлен тем участникам, кто работает с низколиквидными акциями третьего эшелона, которые продолжают день за днем взлетать без каких-либо корпоративных новостей.

В среду на 100% выросли акции Белона. По 40% прибавили бумаги Красного Октября, Мостотреста, ЧКПЗ, Ашинского металлургического завода. Риски их последующего снижения очень высокие.

Инфляция ускорилась

За неделю рост потребительских цен продолжил ускоряться, увеличившись с 0,21% до 0,26%. В этой ситуации нет шансов на снижение ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ РФ. Прогнозы аналитиков и участников рынка предполагает ее сохранение на уровне 7,5%. Но возможна жесткая риторика регулятора и это негатив для средних ОФЗ. ЦБ может сказать, что "на столе" при обсуждении решения членами совета директоров Банка России в том числе рассматривался и вариант повышения ставки. Так, уже вчера индекс гособлигаций (RGBI) вышел вниз из продолжительного боковика и снизился до минимумов с середины ноября. Шансы на его восстановление в ближайшие сессии невысокие.

Рубль слабеет

Несмотря на отскок нефтяных цен к $85, а также увеличение объема продажи валюты со стороны ЦБ, рубль выглядит слабо. Курс USD/RUB сегодня с утра растет уже седьмую сессию подряд. Достигнута область 72,5-73, которая ранее в декабре выступила точкой остановки растущего тренда. По юаню котировки поднялись до максимума с апреля (10,7).

Комбинация факторов, когда рубль слабеет, а нефть восстанавливается, в целом позитивна для акций российских нефтяников.

Рынок США не знает, куда идти

Американский рынок акций не может определиться с дальнейшим трендом. После недавней сильной статистики с рынка труда индекс S&P 500 каждый день меняет направление. В среду котировки вновь снизились более чем на 1%, в минусе закрывались все сектора

Компании сообщают о сокращениях

Все больше крупных американских корпораций сообщают об увольнении части штата из-за сложной экономической ситуации. Накануне о сокращениях сообщила Disney, Boeing, Zoom. Ранее это сделали Alphabet, Amazon, Microsoft, Spotify, Dell, eBay, IBM и др.