Пятничные торги 10 февраля завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,53%, до 73,39 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,23%, до 78,44 руб., юань/рубль — на 0,17%, до 10,74 руб. Ключевым событием для российского валютного рынка стало заседание ЦБ России. Курс юаня снизился к доллару до минимума за пять недель

Решение совпало с ожиданиями рынка. По итогам заседания ЦБР оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, поскольку решение совпало с ожиданиями рынка. Регулятор занял выжидательную позицию, поскольку внешние условия для российской экономики остаются негативными и не планируют меняться из-за санкций в лучшую сторону. В пресс-релизе отмечается, что при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В первой половине дня пара доллар/рубль снижалась до 72,53 руб. Укрепление доллара началось до оглашения решения ЦБ. После итогов заседания курс доллара восстановился до 73,39 руб. Аналогичная ситуация наблюдалась и в единой валюте. На утренней сессии курс евро отступил к 77,84 руб. и вернулся на 78,44 руб. к закрытию вечерней сессии.

В понедельник, 13 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,59 за баррель. Цена на нефть остается в боковом тренде в ожидании новой порции новостей. На текущей неделе внимание спекулянтов и инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции (14 февраля, 16:30 МСК) и объему промышленного производства в США (15 февраля, 17:15 МСК) за январь. От них будут зависеть ожидания по процентным ставкам ФРС США и склонность трейдеров идти на риск. Заседание Федрезерва запланировано на 22 марта.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остаётся неопределённой. Торги по рублевым парам открылись ростом. Курс доллара подрос до 73,44 руб. Сильная зона сопротивления 72,60-73,00 образовалась в декабре 2022. Покупатели проверили ее на прочность 9 февраля. Растущий дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут толкать курс доллара сначала к зоне 74,50-75,00 руб. (середина комфортного диапазона для российского правительства), а при отсутствии позитивных факторов к 78 руб. Комфортный уровень для Минэкономразвития находится в диапазоне 70,00-80,00 руб.

Против доллара ослабление рубля пока умеренное, поскольку цена на нефть марки Brent торгуется в районе $85 за баррель, поддерживая экспортеров и рубль. В пятницу Brent подорожал на 2,73%, до $86,49 за баррель в ответ на решение России сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с, начиная с марта. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что решение связано с тем, что Москва запретила продавать энергоносители тем, кто «прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка». США уже обвинили РФ в использовании нефти в качестве оружия.

Снижение предложения по добычи нефти может вернуть рынок в состояние дефицита. Сегодня ожидаются колебания в ценовом диапазоне $84,15 — $86,85. Во вторник выйдет отчет по инфляции в США. Данные за январь окажут сильное влияние на доллар, а через него на рынок нефти.

По итогам пятничных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,03%, до 2261,58 п., индекс РТС — на 0,61%, до 971,95 п. Индекс Мосбиржи остается торговаться в узком коридоре выше поддержки 2245 п. Пока котировки выше этого рубежа, в качестве цели стоит рассматривать 2300 п. Ослабление рубля поддерживает рублевый индекс.