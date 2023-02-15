Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию вторника, снижаясь в пределах 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,9%, торгуясь в районе 84,8 доллара за баррель. Отметим, что вчера в Штатах получилась очень волатильная сессия, прошедшая на фоне публикации данных по инфляции в стране, которые оказались хуже ожиданий. При этом по итогам дня индекс широкого рынка S&P500 потерял лишь символические 0,03%. Сегодня давление на рынки может сохраниться. Инвесторы продолжат пересматривать ожидания по траектории ставки в США, ее пиковым значениям и времени удержания ФРС США ставки на высоких уровнях, что будет оказывать давление на рисковые активы. При этом из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию статистики по розничным продажам в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, отступив до 2 232 пунктов. Сегодня на старте торгов давление на российские бумаги может сохраниться, чему будет способствовать ухудшение внешнего фона. При этом вчера рынок не смог удержать позиции выше 2 250 пунктов, что говорило бы о возможности продолжения восстановления нашего рынка. Учитывая вчерашнюю динамику и возможность продолжения коррекционного снижения, в ближайшие сессии индекс Мосбиржи может протестировать поддержку на уровне 2 200 пунктов, от которой «быки» попытаются возобновить восходящую динамику.

На валютной секции Московской биржи рубль демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск. доллар подтягивается на 0,1%, поднявшись до 73,8 рубля, евро удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 79,3 рубля, китайский юань теряет 0,1%, отступив до 10,79 рубля. В ходе сессии национальная валюта может оказаться под давлением на фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и ухода нефти марки Brent ниже 85 долларов за баррель. При этом фактором сдерживающим ослабление рубля, может стать постепенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшее время начнут подготовку к налоговым выплатам.