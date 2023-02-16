В среду, 15 февраля, рубль продолжил сдавать позиции по всей линии фронта. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 1,05%, до 74,57 руб., евро/рубль — на 0,80%, до 79,88 руб., юань/рубль — на 0,62%, до 10,87 руб. Американцы взвоют. Минфин США предупредил о неминуемой катастрофе

Цена на нефть марки Brent консолидируется на уровне $85,00 за баррель. Рост котировок сдерживается опасениями участников рынка за мировой спрос в случае дальнейшего повышения ставок ФРС и возможного вхождения США в рецессию и дефолта по обязательствам. Рост запасов нефти тоже не порадовал покупателей, которые оказались больше, чем в отчете API.

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю выросли на 16,28 млн баррелей (прогноз был 1,17 млн баррелей), до 471,394 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,32 млн баррелей (прогноз был 1,54 млн баррелей), до 241,922 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,29 млн баррелей (прогноз был 0,45 млн баррелей), до 119,237 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.

На международном валютном рынке доллар показывает смешанную динамику. С одной стороны индекс доллара пытается расти на фоне дальнейшего повышения ставок ФРС США. С другой стороны, Конгресс США не поднимает потолок госдолга. Глава Минфина США Дж. Йеллен уже сорвала голосовые связки, предупреждая об экономической катастрофе и возможном дефолте, если не поднимут потолок госдолга. Инвесторы распродают облигации в ожидании дефолта по ближайшим облигациям.

В четверг, 16 февраля, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повысился до 74,91 руб. Курс евро превысил 80 руб. Усиление поддержки рубля стоит ожидать ближе к 28 февраля, когда компании будут уплачивать все налоги. На сегодня ожидаем тест уровня 75,50 руб. На фоне снижения индекса доллара курс евро способен подняться до 81,50 руб.

Индекс Мосбиржи снизился 2,95%, до 2166,46 п., индекс РТС — на 3,98%, до 914,94 п. Наибольшие потери понесли акции химии и нефтехимии, металлургии и добычи, а также финансового сектора. Участники рынка фиксировали прибыль по длинным позициям на фоне возросшей геополитической неопределенности. ЕС в ближайшие дни согласует 10-й пакет санкций в отношении России.