Индекс МосБиржи в четверг показал смешанную динамику. Была попытка отскочить на старте сессии после прошедшего ранее провала, но затем весь рост был отыгран вниз. В результате индекс остался около 2150-2170 п. В данный момент нет ожиданий резкого роста ввиду того, что многие участники предпочитают занять выжидательную позицию перед следующей важной неделей. Если геополитическая ситуация и внешний фон останутся относительно стабильными, то уже через неделю рынок может начать постепенно восстанавливаться.

Доллар по 75

Курс доллара поднялся до очередных максимумов к рублю с апреля прошлого года. Торги проходят около отметки 75. В то же время скорость подъема юаня в последние сессии заметно ниже.

ЦБ накануне сообщил, что в январе (когда началась волна ослабления рубля) значительное сокращение объема чистых продаж валюты было обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов. Судя по последней динамике валютных курсов, эту же тенденцию мы продолжаем видеть и в феврале. Не помогает рублю даже ежедневная продажа юаней на 8,9 млрд руб. Без этих операций пара USD/RUB сегодня могла бы быть еще выше.

Префы "Лензолото" новый лидер по обороту

Акции выросли на 32% с оборотом 8,4 млрд руб. Больше объемы были только у Сбера. Обороты в привилегированных бумагах "Лензолото" оказались более чем в 7 раз выше, чем стоимость всех акций на рынке. То есть это очередной разгон в третьем эшелоне. В действительности же фундаментальная оценка компании должна быть существенно ниже. Баланс "Лензолото" после спецдивидендов опустел, и операционная деятельность по сути не ведется. НКЦ вчера снизил максимальный предел для выставления заявок по бумагам со +100% до +10%. В прошлый раз после такого решения акции "Мостотреста", "Белона" и других начали активно падать.

Между тем директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что ЦБ получает жалобы и проверяет на предмет манипулирования рынком или инсайдерской торговли аномальные изменения в акциях. По его мнению, скачки акций третьего эшелона это следствие эмоционального инвестирования на тонком рынке без маркетмейкеров.

Сегодня отчеты "Юнипро" и "РусГидро"

"Юнипро" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г. Текущая оценка бумаг остается привлекательной, но ключевым сдерживающим фактором по-прежнему выступает наличие иностранного мажоритария (Uniper), из-за которого дивидендные выплаты приостановлены. Пока не разрешится этот вопрос, отчетность компании для инвесторов будет иметь вторичное значение. Также сегодня будет опубликован отчет по РСБУ "РусГидро" за 2022 г.

Не могут определиться

Рынок акций США продолжает находиться в рамках боковой пилы. В четверг индекс S&P 500 потерял 1,4% после аналогичного роста днем ранее. Все сектора завершали день в минусе. Участники рынка в условиях массы противоречивых данных не могут выбрать трендовое направление.

Опасения из-за инфляции

Производственная инфляция в США в январе составила 6%, что выше оценок аналитиков, ожидавших замедления до 5,4%. Индекс цен производителей (PPI) в месячном выражении прибавил 0,7% максимум за семь месяцев. Это еще один сигнал о том, что жесткая денежно-кредитная политика ФРС может продлиться дольше, чем ожидалось.

Кроме того, вчера неожиданно снизились недельные заявки на пособия по безработице, что говорит о сильном рынке труда. Это проинфляционный фактор, так как кажется неизбежным дальнейший устойчивый рост зарплат, провоцирующий общий рост цен в стране.

В это же время два члена ФРС, Буллард и Местер, накануне заявили, что могут выступать за повышение ключевой ставки на следующем заседании на 50 б. п., тогда рыночный консенсус сводится к еще одному финальному повышению лишь на 25 б. п.