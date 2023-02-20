В пятницу, 17 февраля, рубль закрылся в плюсе после многодневного ослабления. Перед завершением рабочей недели рубль обновил минимум против американской валюты на 75,30 руб. Покупателям не удалось пройти психологический уровень сопротивления 75 руб. за доллар и 80 рублей за евро. С открытия основной сессии начался фиксинг по длинным позициям, игнорируя падение нефтяных котировок. Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 74,29 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 79,30 руб., юань/рубль — на 1,06%, до 10,76 руб. Аналитик назвал момент, когда рубль перестанет падать

Российская национальная валюта могла получить поддержку от заявлений министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной. Глава Минфина заявил, что запланированный дефицит бюджета в 2% ВВП в 2023 году будет выдерживаться и январский показатель на исполнении обязательств не отразится. Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Э. Набиуллина заявила, что в случае появления рисков ключевая ставка может быть повышена. На американской сессии пара доллар/рубль снижалась до 73,91 руб., евро/рубль — до 78,62 руб.

По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 1,92%, до $83,00 за баррель. Нефтяной рынок остается под давлением на фоне роста запасов нефти на прошлой неделе, а также укрепление доллара и планах американских властей продать в апреле-июне 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

В понедельник, 20 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,51.

На утренней сессии рубль торгуется в небольшом плюсе. В центре внимания трейдеров и инвесторов находится обращение с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию главы государства Владимира Путина, которое запланировано на 21 февраля. По словам Д. Пескова, президент уделит много внимания теме сложившейся геополитической ситуации, даст оценку международной обстановке и поделится своим видением дальнейшего развития России. Выступление Путина сохранит нервозность на рынке, потому что рабочая неделя будет короткой из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Рабочая неделя продлится три дня — с 20 по 22 февраля. Дефицит федерального бюджета РФ, снижение экспортерами продаж валюты и геополитических и санкционных рисков продолжат давить на рубль.

В США выходной день по случаю национального праздника "День президента". Объемы на всех биржах будут пониженными, поэтому можно предположить, что цена на Brent сохранит боковое движение около $84 за баррель. Поскольку А. Силуанов и Э.Набиуллина провели вербальные интервенции, то можно говорить о фиксации промежуточных уровней сопротивлений на 75 руб. за доллар и 80 руб. за евро. Считаю, что перед коррекцией на мировом валютном рынке курс доллара поднимется до 75,50 руб., чтобы собрать ликвидность и дать возможность экспортерам еще разок продать по выгодному курсу перед пиком налоговых выплат 28 февраля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,69%, до 2169,88 п., индекс РТС — на 1,49, до 920,19 п. Отскок перед выходными обусловлен скорее закрытием шортов. Наибольший отскок показали акции в отраслях химии и нефтехимии, финансов, а также металлов и добычи. В понедельник ожидаем от индекса Мосбиржи консолидации около 2175 п.