Рубль может продолжить пятничную тенденцию
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные.
В Азии ведущие площадки консолидируются у уровней закрытия прошлой недели. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 1,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленной динамики в пятницу, сегодня утром теряют в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent восстанавливается, прибавляя 0,8% и торгуясь в районе 83,7 доллара за баррель.
Отметим, что начало недели пройдет на пониженных оборотах, в связи с выходным в США, где в понедельник будут отмечать День президента. Из макроэкономических событий предстоящей недели выделим публикацию предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за февраль, которые покажут настроения бизнеса на фоне роста ставок в развитых экономиках. Также из статистики выделим выход данных по инфляции в Еврозоне и расходам на личное потребление в Штатах. Отметим, что инвесторы будут внимательно следить за выступлениями представителей ФРС США, в которых будут искать оценку последних данных по инфляции и ожидания по траектории ставки.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи смог прибавить 0,7%, поднявшись до 2 169 пунктов. Сегодня на старте торгов российский рынок попытается продолжить восстановление. При этом поддержку рынку окажет подъем цен на нефть и умеренно позитивные настроения в Азии. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может отыграть часть потерь предыдущей недели и сделать шаг к ближайшему сопротивлению, которым выступает отметка 2 200 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск евро и юань прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 79,3 и 10,76 рубля соответственно, доллар, напротив, теряет 0,2%, отступив до 74,1 рубля.
Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток рубля продолжить пятничную тенденцию на укрепление. Поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, в преддверии которого они предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность. Дополнительным фактором в пользу роста рубля выступает восстановление цен на нефть. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может продолжить негативную динамику и закрепиться ее ниже 74 рублей.
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