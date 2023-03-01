Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после небольшого снижения по итогам вторника, сегодня утром консолидируются чуть выше уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,6%, торгуясь чуть ниже 84 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе развитых экономик на фоне роста ставок. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на предварительную статистику по инфляции в Германии за февраль.

По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив торги в районе 2 253 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, чему способствует улучшение настроений на внешних площадках и, в частности, восстановление цен на нефть. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2 250 пунктов и сделать шаг к максимумам февраля, установленным чуть ниже 2 300 пунктов. Подъем выше данной отметки будет говорить в пользу роста вероятности реализации сценария подъема российского рынка с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.50 мск доллар и евро прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 75 и 79,5 рубля соответственно, юань растет на 0,5%, поднявшись до 10,83 рубля. При этом на старте основной сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, покупкам в национальной валюте может поспособствовать восстановление цен на нефть. Однако, на наш взгляд, данный фактор способен лишь краткосрочно поддержать рубль. При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем закрепления пары доллар/рубль выше 75 рублей и попыток американской валюты выйти в середину диапазона 75 — 80 рублей.