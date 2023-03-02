В среду, 1 марта, рубль начал весенние торги с ослабления. Наибольшие потери он понес против юаня. Против американской валюты минус оказался меньше из-за ослабления доллара на международном валютном рынке Форекс. Спрос на рисковые активы и давление на доллар вызвала утренняя китайская статистика, которая подтвердила восстановление экономики Китая. Индексы деловой активности в промышленном и непроизводственных секторах превысили ожидания рынка, что позитивно сказалось на нефтяных котировках и динамике курса рубля с долларом. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,24%, до 75,15 рубля, евро/рубль — на 0,94%, до 80,20 рубля, юань/рубль — на 1,20%, до 10,90 рубля. Saudi Aramco завершила покупку американской Valvoline

Торги на нефтяном рынке были волатильными. В начале европейских торгов продавцы предприняли попытку остановить покупателей, но повышенный спрос на рискованные активы взял вверх. После публикации отчета по запасам нефти Минэнерго США продавцы еще раз попытались сбить цену, не получилось. Покупатели защитили уровень 83 долларов и к закрытию торгов подняли цену до 84,46 доллара.

Запасы нефти в стране (без стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 февраля, увеличились на 1,2 миллиона баррелей, до 480,2 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти не изменился: показатель остался на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. Запасы бензина снизились на 0,9 миллиона баррелей, до 239,2 миллиона баррелей (прогноз был +0,5 миллиона баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 0,2 миллиона баррелей, до 122,1 миллиона баррелей (прогноз был 0,5 миллиона баррелей). Добыча нефти осталась на уровне 12,3 миллиона баррелей в день.

В четверг, 2 марта, торги на Мосбирже открылись смешанно по рублевым парам. Поскольку индекс доллара корректируется после вчерашнего падения, то пара доллар/рубль торгуется в плюсе, а евро/рубль незначительно снизился. Баррель Brent стоит $84,38. Цена приближается к сопротивлению 85 долларов. Пробой уровня откроет покупателям дорогу к 88 долларов за баррель.

Основным негативным фактором для рубля продолжают выступать риски снижения поступлений иностранной валюты на внутренний рынок из-за низких цен на российскую нефть и разросшегося дефицита бюджета. В четверг от курса доллара ожидаю умеренного восстановления до 75,75 рубля.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,18%, до 2279,65 п., индекс РТС — на 1,01, до 955,81 п. Движение вверх по индексу МосБиржи продолжилось. Учитывая, что рубль ослабляется, а техническая картина позволяет индексу подрасти, то можно рассмотреть восстановление до 2305 п.