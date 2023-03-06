Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные.

В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,2%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,7%, торгуясь в районе 85,3 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на выступления представителей ведущих мировых Центробанков и, в частности, руководителя ФРС Дж. Пауэлла. Плюс к этому, важным фактором для рынков станет блок макроэкономической статистики, среди которой мы выделяем данные по безработице и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США, объему производства в обрабатывающей промышленности Великобритании и инфляции в Германии.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,8%, достигнув 2 279 пунктов. Сегодня на старте торгов позитивные настроения на нашем рынке могут сохраниться. Улучшение ситуации на внешних площадках, а также закрепление нефти марки Brent выше 85 долларов за баррель будут способствовать покупкам в наших акциях. В результате, индекс Мосбиржи предпримет попытку преодоления февральских максимумов, установленных чуть ниже 2 300 пунктов. Подъем выше данной отметки подтвердит развитие сценария восстановления нашего рынка с возможной целью в районе 2 400 — 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует умеренное ослабление по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.55 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,3%, поднявшись до 80,5 и 75,7 рубля соответственно, юань удерживает позиции у уровней закрытия прошлой недели, торгуясь в районе 10,93 рубля. Отметим, что в ходе сессии давление на рубль может сохраниться на фоне ожиданий ухудшения баланса спроса и предложения на рынке. При этом фактором, который будет сдерживать ослабление рубля, станет улучшение ситуации на рынке энергоносителей и закрепление нефти марки Brent выше 85 долларов за баррель.

В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе торгов может попытаться сделать шаг к максимумам февраля, установленным в районе 76,2 рубля.