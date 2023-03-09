Российский рынок акций перед выходным днем показал резкое снижение торговой активности. Обороты и амплитуда колебаний значительно упали. В результате индекс МосБиржи остался около 2280-2300 п. Сегодня и завтра активность участников, вероятно, снова увеличится.

Потенциал для роста индекса МосБиржи выше 2300 п. сохраняется, но сегодня внешний фон к этому пока не располагает. С момента закрытия торгов в России западные площадки немного снизились, прошел откат в нефти, а сырьевой Bloomberg Commodity Index вновь приблизился к годовым минимумам. При этом курс USD/RUB может продолжить умеренный подъем выше 76, что окажет поддержку акциям экспортеров.

Отчет Сбербанка по МСФО

Публикация отчета банка — это сегодня центральное событие для многих российских инвесторов, ведь акции Сбера с отрывом имеют самую большую долю в портфелях физлиц. Цифры опубликуют в 10:00 МСК. Ожидаем чистую прибыль на уровне 252 млрд руб.

Ключевым моментом в кейсе Сбера для всех инвесторов остаются дивидендные перспективы. Минимальный порог — это 50% от чистой прибыли по МСФО. Это предполагает дивдоходность около 3,2%, однако возможны позитивные сюрпризы.

Дивидендные новости

∙ Совет директоров Таттелекома рекомендовал 0,05085 руб. на акцию или 7,6%. Недостаток акций в их невысокой ликвидности.

∙ На 16 марта назначено заседание совета директоров по дивидендам у Совкомфлота. Исходя из результатов 9 мес. 2022 г. компания уже заработала около 5,1 руб. на акцию (доходность 9%) при выплате 50% чистой прибыли. Но стоит отметить риски более низких выплат ввиду наличия разовых доходов компании от продажи флота.

∙ На 13 марта назначено заседание совета директоров по дивидендам Beluga Group. Компания в прошлом году уже выплатила 225 руб. акционерам. Отчета за 2022 г. пока нет, но можно предположить, что финальные выплаты будут 100-150 руб. (доходность 3,1-4,7%).

Новые акции на вечерке

Мосбиржа с сегодняшнего дня увеличит число акций, доступных для торгов на вечерней сессии (после 19:00 МСК). В список инструментов на вечерних торгах будут добавлены 11 ценных бумаг: акции Белуга Групп, ДВМП, Совкомфлот, М.Видео, ОГК-2, Сегежа, Газпром нефть, Самолет, Юнипро, Мечел (ао и ап).

Комментарии Пауэлла

Председатель (ФРС) Джером Пауэлл заявил в Конгрессе, что регулятор не исключает более быстрого и резкого повышения ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Ее пик также может быть выше, чем планировалось. Он объяснил это высокими инфляционными рисками и сложной ситуацией на рынке труда (вакансий сильно больше, чем безработных). На этой неделе в пятницу как раз в фокусе будут цифры по безработице и по новым созданным рабочим местам (Nonfarm Payrolls).

Инвесторы поменяли мнение

Согласно данным CME FedWatch Tool, резко изменилась оценка вероятности повышения ставки на следующем заседании ФРС 22 марта. Шансы на ее рост сразу на 50 б.п. (до 5-5,25%) увеличились до 77%. При этом еще в начале февраля вероятность более скромного повышения на 25 б.п. оценивалась в 91%.

Более жесткая ДКП регулятора — это негатив для рынка акций. Индекс S&P 500 в среду был относительно стабилен, но днем ранее на фоне выступления Пауэлла просел на 1,5%. В результате предпринятая ранее попытка отскока американского рынка акций вновь оказалась неудачной. Этот же фактор создает давление и в целом на сырьевые площадки. Стоимость барреля Brent вернулась к $82.