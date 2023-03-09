До последней капли: США и Европу оставят без нефти
На наш взгляд, динамика цен на нефть в этом году в значительной степени будет определяться динамикой спроса на нефть со стороны Китая. По прогнозу различных аналитических агентств рост мобильности населения вкупе с эффектом от увеличения темпов экономического роста Поднебесной на фоне полной отмены карантинных ограничений по COVID-19 может транслироваться в рост спроса на нефть со стороны Китая в 2023 году на 0.5 — 1.1 млн б/с, что эквивалентно ¾ от ожидаемого роста объемов потребления нефти в этом году. С учетом сезонного фактора стоит ожидать, что основной период роста спроса на нефть начнется с конца апреля.
Стоит отметить, что опубликованные макростатистические данные по итогам января и февраля оказывают поддержку этим ожиданиям.
Так, согласно обновленному прогнозу Международного Валютного Фонда (IMF), по итогам 2023 года темпы роста экономики Китая составят 5.2% против ожидаемых 3% по итогам 2022 года. В дополнение к этому стоит отметить последовательный рост индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе КНР. Этот показатель вырос с 49.2 в январе до 52.6 по итогам февраля, существенно превзойдя ожидания рынка. Вкупе с новостями об успешном запуске CNPC нового крупного комплекса по переработке нефти общей мощностью 20 млн т в год (или 401 тыс. б/с) эти данные подтверждают позитивные ожидания по динамике спроса на нефть.
Помимо этого, дополнительную поддержку ценам на нефть должно оказать анонсированное снижения объемов производства нефти в России с марта 2023 года на 0.5 млн б/с вкупе с ожиданиями умеренного роста предложения нефти со стороны других стран-участниц соглашения ОПЕК+ относительно их текущего уровня добычи.
С точки зрения факторов, которые могли бы оказать умеренное давление на нефтяные цены, стоит отметить анонсированную президентом США продажу из стратегических нефтехранилищ 26 млн тонн сырой нефти (порядка 7% от общих стратегических запасов на текущий момент) в апреле — июне 2023 года. В дневном выражении объемы продаж за этот период составят лишь 288 тыс. б/с, что является относительно невысоким показателем.
Также стоит отметить опасения инвесторов относительно существенного снижения темпов экономического роста США и стран ЕС в 2023 году относительно аналогичных показателей прошлого года. Согласно прогнозу МВФ, рост ВВП этих экономик в этом году составит 1.4% и 0.7%, соответственно, против 2.0% и 3.5% в 2022 году. Замедление темпов роста ВВП вкупе с возобновлением роста инфляционных показателей этих экономик создает предпосылки для дальнейшего повышения базовых процентных ставок со стороны ФРС и ЕЦБ вплоть до конца 2023 года, что традиционно является фактором давления на цены сырьевых товаров.
С учетом сказанного выше, на наш взгляд, базовым сценарием развития событий является дальнейший рост цен на нефть марки Brent с текущих $85.6 за баррель до уровней в диапазоне $95 — $100 за баррель к концу 2023 года.
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