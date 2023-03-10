В четверг, 9 марта, рубль закрылся в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,23%, до 75,84 рубля, евро/рубль — на 0,42%, до 80,25 рубля, юань/рубль — на 0,17%, до 10,85 рубля. Укреплению национальной валюты способствовало общее ослабление доллара на международном валютном рынке.

В первой половине дня рубль укреплялся к иностранным валютам на фоне восстановления цен на нефть, во второй развернулся вниз. В ходе европейских торгов цена на Brent повышалась до уровня 83,94 доллара за баррель, с которого упала и продолжает снижаться в пятницу.

С 7 марта нефть подешевела на 6,5%. Снижению котировок способствовали усилившиеся опасения о дальнейшем повышении учетной ставки Федрезервом США. А при повышении ставок участники рынка начнут опять закладывать в цены наступление рецессии, которая приведет к сокращению спроса на нефть. Опять же восстановление экономики Китая и возможный пересмотр Штатов и ЕС потолка цен на российскую нефть, должны удержать рынок от сильного падения.

Индекс доллара снизился до 104,75 п. на фоне падения доходности американских облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 3,89%. Инвесторы все еще пытаются переварить комментарии главы ФРС Пауэлла, озвученные во вторник и среду. На торгах в Азии доходность упала до 3,83%. По данным CME Group, вероятность повышения ставки на 50 б.п снизилась до 60,2% с 78,6%.

На рынках наблюдаются волнения трейдеров и инвесторов. В пятницу министерство труда США опубликует данные по занятости за февраль. Ожидается, что показатель безработицы останется на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики повысилось на 205 тыс. Февральские данные должны подсказать участникам рынка дальнейшей курс политики ФРС, поскольку во время заседания члены FOMC опираются на данные по рынку труда и инфляции. Отчет выйдет в 16:30 мск. Ждем повышенную волатильность на всех рынках.

В пятницу (10 марта) на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $81,10 за баррель. Продавцы прошли важный уровень поддержки $81,50. Теперь им открылась дорога к $77,50. Успех будет зависеть от сегодняшнего отчета Non-Farm Payrolls (NFP).

Покупателям будет трудно найти точку опоры до тех пор, пока политика ФРС не станет менее «ястребиной». Показатель инфляции должен показать снижение под уровнем 5%.

На фоне падения цен на нефть рублевые пары открылись ростом. По-прежнему ожидаю роста пары доллар/рубль в район 77 руб. После NFP высока вероятность протестировать отметку 76,50 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 2290,14 п., индекс РТС — на 0,05%, до 950,93 п. На фоне укрепления рубля индекс Мосбиржи тоже отошел от максимальных отметок. Коррекция по акциям проходила на невысоких объемах. Техническая картина по-прежнему благоприятная для продолжения восходящего движения до 2325 п. Отступление индекса IMOEX к 2261 п., буду расценивать как медвежий сигнал и готовность фондового рынка к нисходящей коррекции до 2215 п.