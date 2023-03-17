В четверг, 16 марта, рублевые пары закрылись в плюсе. Падение к евро было сильнее на фоне восстановления единой валюты на Форекс. Пара евро/доллара отскочила от 1,0516 на новостях, что Credit Suiss получит поддержку от SNB. Пара доллар/рубль повысилась на 0,55%, до 76,40 рубля, евро/рубль — на 1,19%, до 81,18 рубля, юань/рубль — на 0,82%, до 11,09 рубля.

В начале недели нефтяной рынок находился под давлением на фоне восстановления доллара из-за опасений разрастания банковского кризиса. Падение остановилось на уровне $71,80 за баррель. Центральные банки выразили готовность выделить помощь Credit Suisse. Также стало известно, что группа из 11 крупнейших банков США заявила о выделении $30 млрд First Republic Bank, чтобы поддержать доверие вкладчиков к банковской системе. Цена на акции First Republic на новостях о плане помощи со стороны крупных банков поднялась на 10%, до $34,27 за бумагу.

В начале основной торговой сессии на Мосбирже курс доллара повышался до 77,49 рубля. Низкие цены на нефть усугубляют ситуацию с притоком валютной выручки, что негативно сказывается на российском бюджете. Цена на нефть марки Urals опускалась до $45 за баррель. Ослабление рубля сдерживается продажами валюты экспортерами, которые готовятся к налоговым выплатам на 28 марта.

В пятницу, 17 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $75,48. Цена нашла поддержку в районе $72 за баррель. Торги на Мосбирже открылись снижением. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 76,30 рубля, евро/рубль — на 81,07 рубля. В центре внимания участников рынка находится заседание ЦБ России. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5% годовых. Решение ЦБ не окажет влияния на рублевые пары. Рубль останется под давлением из-за низких цен на нефть до конца марта.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 2258,22 п., индекс РТС — на 1,03%, до 927,30 п. Индекс Мосбиржи снижался до 2236,17 п. на фоне негативного внешнего фона. На вечерней сессии большая часть потерь была отыграна благодаря восстановлению цен на нефть и мировых индексов. Дневная свеча с длинной тенью указывает на готовность рынка вернуться к 2285 п. Если не получится сегодня показать рост, ждем снижения до 2225 п на следующей неделе.