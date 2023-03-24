В четверг, 23 марта, рубль укрепился к основным валютам, отыгрывая ослабление доллара после заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла. Пара доллар/рубль снизилась на 1,37%, до 76,00 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 82,64 руб., юань/рубль — на 0,72%, до 11,10 руб.



В ходе европейской сессии курс доллара снижался до 75,71 руб. К тому же рубль получал поддержку от продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, которые нужно уплачивать 28 марта (вторник). По примерным оценкам компании должны перечислить в бюджет более 2,5 трлн рублей. Снижение нефтяных котировок на американской сессии не оказало влияния на валютный рынок. По итогам дня нефть марки Brent снизилась на 0,36%, до $75,47 за баррель. Цена скорректировалась после трехдневного роста.



В пятницу, 24 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $75,77 за баррель (+0,38%). На нефтяном рынке покупатели пытаются развить восходящий импульс. У них появилась возможность отыграть вчерашние потери, поскольку на внутридневных тайм-фреймах индекс доллара уперся в сопротивление 102,35 п. Постепенно фокус внимания нефтетрейдеров смещается на встречу альянса нефтепроизводителей ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Для покупателей есть отличные сигналы к продолжению роста, закрытие дня выше $76,75. Вечером компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США.



Торги на Мосбирже открылись разнонаправленно по рублевым парам. Рубль торгуется к доллару в минусе и в плюсе к евро. Сегодня пятница, поэтому перед выходными покупатели иностранных валют могут спокойно отыграть вчерашние потери. Рубль остается под давлением в краткосрочном периоде(1-1,5 месяца), поэтому не рассматриваю коррекцию. Внутридневным сопротивлением выступает уровень 76,70 руб.



На российском фондовом рынке снизилась торговая активность. В рамках коррекции индекс Мосбиржи снизился на 0,23%, до 2388,35 п., индекс РТС — на 0,96%, до 989,43 п. Индекс Мосбиржи двигался в узком диапазоне. Если в пятницу активность покупателей будет низкая, то нас ожидается снижение котировок до 2357 п. (38% от роста с 2236,77 до 2431,23). Если индекс проходит 2400 п. на повышенных объемах по голубым фишкам, то к концу дня ждем восстановления 2425 п.