Рубль закрыл прошлую неделю в минусе, ослабление к доллару было сильнее на фоне восстановления "американца", который подорожал ко всем основным валютам после двухдневного падения.

На европейской сессии бегство из рисковых активов вызвало резкое падение пары евро/доллар. Виновником распродажи рискованных активов и ралли доллара стал обвал акций Deutsche Bank (DB). Они рухнули на 15процентов после того, как дефолтные свопы, защищающие его от дефолта, взлетели до максимального за четыре последних года уровня. В ходе европейской сессии баррель Brent снижался до 72,65 доллара, чем еще сильнее надавил на рубль. Пара доллар/рубль повысилась на 1,41 процуента, до 77,07 рубля, евро/рубль — на 0,09 процента, до 82,71 рубля, юань/рубль — на 0,31 процента, до 11,13 рубля.

В понедельник, 27 марта, на утренней сессии рублевые пары демонстрируют смешанную динамику. Нефть марки Brent стоит 74,93 доллара за баррель. В начале недели у рубля сохранится поддержка от продажи валютной выручки. После 28 марта ослабление рубля усилится, поскольку на него продолжает давить дефицит бюджета, низкие цены на нефть и сохраняющиеся высокие геополитические риски. Из-за отсутствия нерезидентов на рынке и увеличения в расчетах рубля и юаня, геополитические риски оказывают слабое влияния на динамику рублевых пар. Западные политики придумывают новые антироссийские санкции.

В понедельник и вторник по курсу доллару США ожидаю боковое движение в диапазоне 75,77-77,30 рубля. По нефти цена неплохо стоит для восстановления до 75,80доллара. Без негативных новостей и коррекции по доллару, можно рассмотреть рост котировок до 76,35. Со среды от пары USD/RUB жду тест уровня 78 рублей с продвижением в сторону отметки 78,60 рубля.

Индекс МосБиржи завис на уровне 2389 п. Поскольку индексу удалось избежать падения, то в понедельник покупатели попытаются неделю начать с роста. Техническая картина указывает на боковое движение в ценовом диапазоне 2365 — 2410 п. При этом тренд пока остается растущим.