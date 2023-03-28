В понедельник, 27 марта, торги по рублю закрылись в небольшом плюсе. В первой половине дня рубль укреплялся, во второй растерял большую часть прибыли. Подорожанию рубля способствовал пик налоговых платежей экспортеров, приходящийся на 28 марта, ослабление доллара, а также повышение нефтяных котировок. Пара доллар/рубль снизилась на 0,51%, до 76,68 рубля, евро/рубль — на 0,08%, до 82,65 рубля, юань/рубль — на 0,23%, до 11,11 рубля.

В первый день недели индекс доллара снизился на фоне восстановления акций банковского сектора в США и Европе. Банковский кризис ослабился, но не завершился. Из острой фазы болезнь может перейти в хроническую. Новости о банках США и Западной Европы продолжат доминировать в заголовках на этой неделе.

Цена на нефть марки Brent повысилась на 4,22%, до 78,06 доллара за баррель. Спрос к покупкам повысился на фоне двух факторов: ослабление доллара и новости от Reuters. Агентство заявило, что приостановлены поставки нефти из иракского Курдистана. Речь идет о 450 тысячах б/с. Причиной стало решение арбитража Международной торговой палаты (ICC), которое гласит, что экспорт нефти из иракского Курдистана в Турцию по нефтепроводу Киркук-Джейхан не законен.

Во вторник, 28 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,81 доллара. Цена скорректировалась на 50% к падению с 86,71 доллара до 70,09 доллара. Этого недостаточно для того, чтобы сменить нисходящий тренд. Для перелома покупателям нужно поднять цену до 86,50 доллара к 5 апреля. Индекс доллара падает, поэтому рост котировок может продолжиться до зоны 79,00-79,25 доллара. По техническому анализу на сегодня не вижу роста выше зоны.

На 28 марта приходится пик платежей. Российские компании перечислят в бюджет: акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи. Со среды рубль потеряет поддержку от налогового периода. Соответственно, во вторник ожидаю консолидации пары доллар/рубль в ценовом диапазоне 75,70-77,75 руб. Вероятно, мы опять увидим формирование V- образной модели — в первой половине дня укрепление рубля, а во второй ослабление.

Российский рынок акций закрылся в зеленой области на фоне растущих цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 2,06%, до 2440,68 п., индекс РТС — на 2,47%, до 1001,94 п. Наибольший прирост дали акции транспортных компаний и сектора нефть и газ. Спрос на акции повысился на фоне выплаты дивидендов. Цель по индексу Мосбиржи находится на уровне 2480п.