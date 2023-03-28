Российский рынок акций вновь начал неделю с роста, что стало уже традицией. С конца декабря в 12 из 14 случаев индекс МосБиржи поднимался в первый торговый день недели. Накануне он прибавил 2,3% и поднялся на новые максимумы с сентября. Обороты торгов подскочили почти в три раза относительно пятницы до 61 млрд руб.

Лидеры роста

Индекс МосБиржи поднимался почти всем составом. В лидерах были акции Аэрофлота, Сургутнефтегаза-ап, Татнефти и Сбера. Все они прибавили более 4% и каких-то по-настоящему важных корпоративных новостей по ним не поступало. Ближайшим ориентиром по индексу МосБиржи выступает круглая отметка в 2500 п.

Во втором эшелоне на 6% выросли акции Ленты в преддверии завтрашнего отчета за 2022 г. по МСФО. Ожидания по нему сдержанные, учитывая слабые операционные показатели компании.

Банковский кризис пройден?

На мировых фондовых площадках ситуация постепенно успокоилась. Перетоки из американских региональных банков в крупные замедлились, что позитивно сказалось на общерыночных настроениях. Бумаги First Republic Bank, ставшие локальным индикатором проблем в секторе, вчера отскочили на 13%. Кроме того, уверенно восстанавливались акции немецкого Deutsche Bank (+4,7%)

Отскок по нефти

Фьючерсы Brent в понедельник отскочили на 4% на фоне новостей о приостановке поставок около 450 тыс. б/с из Иракского Курдистана по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Причиной стало решение арбитража Международной торговой палаты о незаконности таких поставок. Разбирательство уходит корнями еще в 2014 г., а само решение было принято в середине 2022 г.

Приостановка поставок может спровоцировать проблемы на месторождениях Курдистана и привести к падению добычи. Рынок достаточно серьезно воспринял эту проблему, хотя пока не ясно, будет эта приостановка временной, или действительно затянется на много месяцев. Для цен на нефть сокращение предложения — позитивный фактор.