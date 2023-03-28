Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Индии, теряющий порядка 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после незначительного роста днем ранее, сегодня подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, показав уверенный рост в понедельник, сегодня утром теряет порядка 0,5%, торгуясь в районе 77,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим статистику по индексу доверия потребителей в США, а также выступления руководителей ЕЦБ и Банка Англии.

По итогам понедельника, на фоне существенного роста цен на нефть, индекс Мосбиржи прибавил 2,1%, поднявшись до 2 441 пункта. Сегодня на старте торгов российские акции могут попытаться продолжить восходящую динамику, несмотря на утреннюю коррекцию на рынке энергоносителей. Это позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 2 400 пунктов и сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2 500 пунктов. Отметим, что вчера в ходе сессии российский рынок пробил долгосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов, установленных в октябре 2021, что сигнализирует о возможности развития волны восстановления нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, 9.00 мск доллар и евро снижаются на 0,3% и 0,1%, торгуясь в районе 76,4 и 82,5 рубля соответственно, юань отступает на 0,2% до 11,08 рубля. В ходе сессии национальная валюта попытается продолжить восходящую динамику. Существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей может компенсировать постепенное снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и будет способствовать укреплению рубля. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль к концу сессии может отступить в район 76 рублей.