Мы ожидаем, что во втором квартале котировки Brent будут торговаться в диапазоне $70-80 за баррель, в среднем около $75 за баррель.

Давление на нефтяные цены будут оказывать ожидания глобальной рецессии.

Мы ожидаем дальнейшего усугубления ситуации в американской, европейской и глобальной финансовой системе, и считаем, что вероятность финансового кризиса высокая.

Потенциальный финансовый кризис может привести к глобальному экономическому спаду, о котором уже год предвещает инверсия кривой доходности гособлигаций США (один из самых надежных индикаторов надвигающейся рецессии).

Рецессия в мировой экономике, вероятно, приведёт к снижению цен на сырье и уменьшению объемов их потребления.

Сдержать падение нефтяных цен могут новые сокращения добычи нефти со стороны альянса ОПЕК+ (ближайшее заседание 3 апреля), дополнительное стимулирование экономического роста в Китае, покупка нефти в стратегические резервы США, смягчение монетарной политики ФРС для смягчения последствий рецессии, обострение геополитических конфликтов.

Мы понизили наш прогноз по средней цене на нефть Brent в этом году до $75 за баррель (с $80 за баррель) и понизили прогноз по средней экспортной цене российской нефти до $50 за баррель (с $55 за баррель).

Мы полагаем, что риски по нефтяным ценам скорее смещены вниз. В случае тяжелой рецессии в мировой экономике с финансовым кризисом наподобие 2008 года цена Brent может упасть до $40-50 за баррель и ниже.