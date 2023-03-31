Мир решил расправиться с нефтью
Мы ожидаем, что во втором квартале котировки Brent будут торговаться в диапазоне $70-80 за баррель, в среднем около $75 за баррель.
Давление на нефтяные цены будут оказывать ожидания глобальной рецессии.
Мы ожидаем дальнейшего усугубления ситуации в американской, европейской и глобальной финансовой системе, и считаем, что вероятность финансового кризиса высокая.
Потенциальный финансовый кризис может привести к глобальному экономическому спаду, о котором уже год предвещает инверсия кривой доходности гособлигаций США (один из самых надежных индикаторов надвигающейся рецессии).
Рецессия в мировой экономике, вероятно, приведёт к снижению цен на сырье и уменьшению объемов их потребления.
Сдержать падение нефтяных цен могут новые сокращения добычи нефти со стороны альянса ОПЕК+ (ближайшее заседание 3 апреля), дополнительное стимулирование экономического роста в Китае, покупка нефти в стратегические резервы США, смягчение монетарной политики ФРС для смягчения последствий рецессии, обострение геополитических конфликтов.
Мы понизили наш прогноз по средней цене на нефть Brent в этом году до $75 за баррель (с $80 за баррель) и понизили прогноз по средней экспортной цене российской нефти до $50 за баррель (с $55 за баррель).
Мы полагаем, что риски по нефтяным ценам скорее смещены вниз. В случае тяжелой рецессии в мировой экономике с финансовым кризисом наподобие 2008 года цена Brent может упасть до $40-50 за баррель и ниже.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230331/840253076.html