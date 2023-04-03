В пятницу, 31 марта, рублевые пары закрылись разнонаправленно. Рубль укрепился к единой валюте на фоне ослабления евро и роста индекса доллара на Форекс. Влияние оказали последние данные макроэкономической статистики в еврозоне и США. По итогам дня пара евро/рубль снизилась на 0,20%, до 84,21 рубля. Пара доллар/рубль повысилась на 0,67%, до 77,59 рубля, юань/рубль — на 0,80%, до 11,28 рубля.

Рост рублевых пар сдерживался восходящей динамикой цен на нефть. Котировки перешли к восходящему движению с уровня 77,81 доллара за баррель на европейской сессии. В первой половине дня укрепляться не давал дорожающий доллар. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе КНР вырос до 51,9 пункта против прогноза 51,5 пункта. PMI сферы услуг в марте увеличился до 58,2 п. с 56,3 п. в предыдущий месяц и прогноза 54,3 п. Баррель Brent подорожала на 0,83%, до 79,87 доллара.

В понедельник, 3 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 5,46 процента, до 84,22 доллара. 2 апреля альянс ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявил о дополнительном сокращении добычи нефти в сумме более 1,1 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года. О добровольном сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки объявили Россия и Саудовская Аравия.

Рубль открылся ростом на неожиданном решении ОПЕК+.

Чтобы переломить медвежью тенденцию, покупателям нужно двигаться без остановок до уровня $86,50. Только в этом случае можно говорить о готовящемся сломе нисходящего тренда. Дело в том, что с пятницы дорожает доллар и в понедельник его рост продолжился. Нефть подорожала на новостях, и покупатели могут сдать утренние позиции, переключившись на другие факторы (повышение ставки ФРС США на заседании 3 мая). Для покупателей цель на сегодня $86,30-$86,50.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 77,57 рубля, евро/рубль — на уровне 83,81 рубля. Нефтяной рынок поддержит рубль в течение 2-3 дней, но не надолго. Баррель Urals подскочил до 59,69 c 54,00долларов. Повышение цен на нефть для нацвалюты позитивный фактор, так как с ростом цен увеличится экспортная выручка экспортеров и поступление налогов в бюджет. С другой стороны, дефицит бюджета не получится быстро сократить. Снижение нефтегазовых доходов не даст укрепиться рублю в апреле. По доллару сохраняю цель на уровне 80 рублей.

В пятницу российские фондовые индексы закрылись в отрицательной области. Индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, до 2450,67 п., индекс РТС — на 0,96%, до 996,76 п. Инвесторы частично начали закрывать позиции, фиксируя прибыль от роста при приближении индекса к сопротивлению 2500 п. Новая неделя может начаться с роста по акциям нефтяных компаний на фоне резкого роста цен на нефть. Если активность покупателей будет низкая, готовимся к коррекции до 2420 п.