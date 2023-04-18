В понедельник, 17 апреля, рубль заметно укрепился в валютной секции. Стартующий в России очередной налоговый период поддерживает позиции отечественной валюты, что сглаживает некоторое понижение сырьевых котировок. Внутренние сомнения в необходимости "тюнинга" имеющихся валютных лимитов пока остались вне поля зрения участников торгов. По итогам дня пара доллар/рубль понизилась на 0,47%, до 81,4, евро/рубль — на 1,16% до 89,15, юань/рубль — на 0,69%, до 11,814.

Сырьевой рынок хочет развить коррекцию, но ее сдерживают отличные статданные из Китая, вышедшие сегодня утром. Так, ВВП Поднебесной по итогам I квартала вырос на 4,5% против прогноза расширения на 4%. Это позитивно для нефтяного сектора, поскольку Китай остается в статусе одного из крупнейших мировых потребителей энергоресурсов.

Во вторник, 18 апреля, торги на Мосбирже открылись для рубля небольшим укреплением. Курс доллара сократился до 81,39 рубля, евро — до 89,15 рубля, курс юаня — поднялся до 11,8340 рубля.

Спрос на рубли со стороны компаний-экспортеров в рамках текущего налогового периода в РФ способен локально поддержать курс "россиянина". Отсутствие у ЦБ намерений ввести новые валютные ограничения также является хорошей новостью для секции валют.

Доллар США во вторник сохранит позиции в коридоре 81-82 рубля, евро — 88,5-90 рублей.

Нефть сорта Brent останется торговаться в диапазоне 83,5 — 86 долларов за баррель.