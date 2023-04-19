Во вторник, 18 апреля, рубль ограниченно понизился на МосБирже. Амплитуда внутридневных колебаний уменьшилась — беспокойство относительно валютных лимитов нивелировано. Сырьевая конъюнктура в моменте рубль поддерживает не слишком хорошо, опоры на налоговый период сейчас также не слишком много. Обстановка выглядит довольно нейтральной. По итогам дня пара доллар/рубль выросла на 0,06%, до 81,45, евро/рубль — на 0,27% до 89,39, юань/рубль — на 0,25%, до 11,8440.

В нефти формируется легкая и безэмоциональная коррекция. Инвесторы собирают данные: с одной стороны, сильная китайская статистика обеспечила сырьевых «быков» уверенной опорой, а слабый доллар добавил им сил. С другой, переговоры о возобновлении экспорта Курдистаном вынуждают соблюдать осторожность. Сегодня баррель нефти марки Brent останется торговаться в диапазоне 83,5 — 86 доллара за баррель.

В среду, 19 апреля, торги на Мосбирже стартовали для рубля ограниченным снижением. Курс доллара поднялся до 81,65 рубля, курс евро — до 89,51 рубля, курс юаня — до 11,858 рубля.

У рубля сохраняется шанс воспользоваться поддержкой со стороны налогового периода в России, когда экспортеры начнут продавать валютную выручку и покупать рубли для реализации налоговых платежей.

Доллар США в среду останется в диапазоне 81,00-82,00 рублей, евро — 88,50-90,00 рублей.

На Московской бирже развивается ралли, а растущие внутридневные объемы торгов только подтверждают настрой рынка на покупки. Индекс МосБиржи в среду проследует в границах 2590-2630 пунктов. Индекс РТС будет торговаться в пределах 990-1025 пунктов.