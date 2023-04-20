В среду цена на нефть ушли вниз, обновив минимумы с 31 марта и растеряв часть прибыли, сформировавшейся после новостей от ОПЕК+. Снижение связано с данными по инфляции в Великобритании и ЕС, где высокие темпы роста потребительских цен усиливают мотивацию центральных банков к повышению процентных ставок. Это может нанести урон мировой экономике и спросу на топливо. Данные по запасам нефти из США несколько смягчили распродажи по нефти, но не смогли сломить негативный настрой рынка.

Фьючерсы на Brent вчера закончили торги в районе $83 за баррель. Если новостной фон продолжит ухудшаться, то формальной целью снижения может выступить уровень $80 за баррель. В то же время вряд ли котировки надолго задержатся на нем, потому что эффект сокращения ОПЕК+ — все-таки значимый фактор для рынка, и возвращение к уровням до него сейчас выглядит нелогичным.



Инфляция в Европе

Уточненная инфляция в еврозоне за март оказалась на уровне ожиданий. Темпы роста цен остаются высокими, на уровне 0,9% м/м и 6,9% г/г. В Великобритании динамика еще сильнее — 0,8% м/м и 10,1 % г/г.

Такие данные не располагают к смягчению монетарной политики, скорее наоборот. Реальные ставки в Европе сейчас глубоко отрицательные, что не способствует формированию сберегательной модели потребительского поведения и разгоняет инфляцию дальше. Центробанки вынуждены повышать ставки, что может вылиться в экономические проблемы и снижение спроса на топливо.

Запасы нефти: оценка EIA

Запасы нефти в США снизились на 4,6 млн барр. (прогноз —1,1 млн барр.). Выпуск нефти из SPR составил еще 1,6 млн барр. Совокупное снижение запасов 6,2 млн барр. обусловлено ростом экспорта на 1,8 млн б/с, до 4,6 млн б/с, а также ростом загрузки НПЗ на 259 тыс. б/с. Добыча нефти осталась на уровне 12,3 млн б/с.

Запасы бензина выросли на 1,3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0,4 млн барр. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе подросли на 262 тыс. б/с, до 19,3 мл н б/с.

Статистика выглядит умеренно позитивной для цен. Запасы сокращаются, указывая на сильный спрос. Объемы продаж из SPR постепенно увеличиваются, отражая необходимость в балансировке рынка со стороны администрации США. Впереди высокий автомобильный сезон, который стартует в конце мая и еще больше увеличит потребление топлива в стране.

Сегодня будет опубликован очередной ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Завтра аналогичный обзор представит МЭА. С утра фьючерсы на Brent снижаются на 0,14% и торгуются в районе $87,2 за баррель.