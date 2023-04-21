Локальный спрос на рубли в рамках налогового периода смог частично сгладить давление из-за отвесного провала цен на нефть. В четверг, 20 апреля, рубль на Московской бирже ограниченно восстановился. По итогам дня пара доллар/рубль понизилась на 0,42%, до 81,55, евро/рубль — на 0,06% до 89,53, юань/рубль — на 0,26%, до 11,8240.

Нефть продолжает лететь вниз. Такое движение сложно игнорировать. Баррель Brent отошел к $81 к финалу недели, что является минимальным с 13 марта значением. Рынок полностью «очистился» от позитивной поддержки после решения ОПЕК+ понизить квоты на добычу сырья и теперь сконцентрировался на опасениях по поводу вероятности разрастания глобального экономического спада. Сегодня баррель Brent будет торговаться в диапазоне $80 — $83. Инвесторы стараются оценить последствия от ужесточений монетарных политик США и Европы и уклоняются от рисков.



В пятницу, 21 апреля, торги на Мосбирже открылись для рубля ограниченным снижением. Курс доллара поднялся до 81,65 руб., курс евро — до 89,60 руб., курс юаня укрепился до 11,8320 руб.

Точечный спрос на рубли в рамках проходящего в России налогового периода способен нивелировать негатив из-за понижения цены на нефть. Однако его действие ограниченно — и по времени, и по степени влияния.

Доллар США в пятницу останется в пределах 81,00-82,00 руб., евро — 89,00-90,00 руб.



Стоит отметить, что уже несколько дней ситуация в рублевых парах не меняется существенным образом. Это может быть сигналом к скорой смене среднесрочного тренда.

На Московской бирже взрывной интерес к покупкам остается в силе. Рублевый индекс обновляет вершины с опорой на внутренние дивидендные истории, и здесь, несмотря на высокую перекупленность, есть основания для продолжения подъема. Впрочем, фактор финала недели может заставить рынок частично зафиксировать прибыль. Индекс МосБиржи пятницу сохранится в коридоре 2620-2650 пунктов. Индекс РТС останется в диапазоне 1000-1030 пунктов.