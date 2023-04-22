Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели оставалась в боковике против основных торгуемых на Московской бирже валют со слабой тенденцией к укреплению. При этом диапазон колебаний курсов еще более сузился.

Так, доллар провел неделю в коридоре 81,2-82,2 рубля, евро: 89-90,5 рубля, юань: 11,78-11,95 рубля.

Причиной курсовой стабилизации оставалось противоборство упавшей в цене нефти и перекупленности инвалюты вкупе с ожиданиями роста продаж экспортерами валютной выручки.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе падал в рамках технической коррекции от уровней выше 86 долларов за баррель сорта Brent ниже 81 доллара — в попытках закрыть гэп, образовавшийся 3 апреля. Тогда цена "черного золота" подскочила с 79,77 доллара — сразу до 86 долларов на фоне новостей о намерении ОПЕК+ суммарно сократить добычу более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Впрочем, неделю нефть закрыла около 81,7 доллара.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе стабилизировался около 102 пунктов. Широкие колебания предыдущей недели: от 102,8 до 100,8 пунктов сменились консолидацией показателя посередине этого диапазона.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 9 копеек до 81,70 рубля, евро — на 45 копеек до 89,75 рубля, юаня — на 8 копеек до 11,82 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась рекордных за несколько лет 7,1 тысячи против 6,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НЕ КОРРЕЛИРОВАЛ С НЕФТЬЮ

Рубль начал рабочую неделю повышением против основных торгуемых валют. Игроки рынка фиксировали прибыль от предыдущего активного роста инвалют, продавая их за рубли. В частности, суммарный рост доллара предыдущих шести недель составил 6,15 рубля (+8,1%), и инвесторам было что фиксировать.

При этом рубль повышался, игнорируя активно дешевевшую в направлении 80 долларов нефть. Видимо, "технический" характер этого удешевления ("черное золото" закрывало гэп от 3 апреля) давал надежду возобновления похода барреля в направлении ключевой отметки 100 долларов.

Поддерживающим рубль фактором являлся приближающийся пик налогового периода текущего месяца с традиционным для этого ростом продаж иностранной валюты экспортерами.

ПОЙДЕТ ЛИ КУРС НА 80 РУБ/ДОЛЛ?

Завершение недели рубль провел в стабилизации с неуверенными попытками ослабления.

В то же время, позитив рублю пришел от словесных интервенций. Так, игроки рынка обратили внимание на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя возможности торговать с миром.

Также она сказала, что ЦБ РФ считает нецелесообразным вносить существенные изменения в действующие валютные ограничения. Набиуллина также заявила, что Банк России готов обсуждать возможность расчета с уходящими из России зарубежными компаниями с помощью специальных облигаций ЦБ вместо валюты.

Кроме того, позитивом, с точки зрения пополнения бюджета, стало одобрение собранием акционеров рекордных дивидендов Сбербанка за 2022 год общим объемом 565 миллиардов рублей, более 90% из которых поступит в бюджет РФ.

Таким образом, курсовая стабилизация продолжается уже практически три недели. В условиях продажи валюты экспортерами все же остается шанс на выход доллара их этой стабилизации вниз — под психологически значимый уровень 80 рублей.