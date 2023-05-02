В пятницу, 28 апреля, рубль заметно восстановил позиции перед длинными выходными. Его укреплению способствовало несколько факторов: пик налоговых выплат, уменьшение объемов приобретения иностранной валюты зарубежными инвесторами, рост цен на нефть, ослабление доллара США, сохранение ключевой ставки ЦБ. Пара доллар/рубль снизилась на 1,33%, до 80,25 руб., евро/рубль — на 1,16%, до 88,25 руб., юань/рубль — на 1,02%, до 11,58 руб. Россиянам предсказали майские кульбиты рубля

Запоминающимся событием пятницы было заседание Банка России. Ключевая ставка была сохранена на уровне 7,5%. Основная причина для ее сохранения заключается в том, что инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне в связи с некоторыми факторами, такими как повышение цен на нефть и продовольственные товары, а также некоторые сезонные влияния. В то же время Банк России продолжает внимательный мониторинг экономических показателей и ситуации на рынке, и в соответствии с этими данными будет принимать решения о возможном изменении ключевой ставки на будущих заседаниях правления. Решение не оказало существенного влияния на валютный рынок, поскольку рынок учел его ранее, а рубль дорожал до заседания.

Давление на рубль могло снизиться из-за уменьшения объемов приобретения иностранной валюты зарубежными инвесторами, которые уходят с российского рынка, продавая бизнес. Чтобы снизить спрос на валюту и резкие ценовые колебания, Минфин РФ рассматривает ввести лимиты на сделки, получившие разрешение правительственной комиссии по осуществлению платежей за рубеж. Российский ЦБ поддержал введение лимита на валютные операции в рамках таких сделок. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции.

Цена на нефть повышалась до $80,49 за баррель перед выходными. Покупателям не удалось удержать позиции выше $80, пришлось отступить к $78,09. На них надавила слабая китайская статистика, опубликованная в воскресенье (30 апреля). Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны опустился до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе — до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее. Нефтяной рынок очень чувствителен к данным из Китая. Пошлина на экспорт нефти из России повышается до 14,4 доллара за тонну

На рынках сохраняется нервозность из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и опасений, что повышение ключевых ставок негативно скажется на мировой экономике и может привести к рецессии. Регулятор огласит решение 3 мая. По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают вероятность повышения ставки до диапазона 5-5,25% в 95,4%.

Во вторник, 2 мая, на торгах в Азии нефть торгуется по $79,40. Торги на Мосбирже открылись по рублевым парам разнонаправленно. Рубль укрепился к евро на фоне его ослабления на валютном рынке. Налоговый период пройден, поэтому рубль остался без поддержки. По прогнозам BitRiver, если пара доллар/рубль восстановится до 82,00 руб. к концу недели, то готовимся к дальнейшему ослаблению российской валюты. Если цена остается ниже 81,50 руб., то в этом случае можно рассмотреть коррекционное движение в район 77,50 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,42%, до 2634,92, тогда как индекс РТС повысился на 0,89%, до 1033,57 п. Решение Банка России сохранить ставку было ожидаемым для рынка. Поэтому не оказало влияния на фондовый рынок. Дополнительное давление на рынок оказало укрепление рубля. Индекс Мосбиржи снижался до 2608 п. Падение откупили, но общий фон пока не располагает к продолжению роста. Сегодня стоит посмотреть на закрытие пары доллар/рубль после возвращения инвесторов с длинных выходных.