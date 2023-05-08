Новые санкции могут повлиять на курс рубля, но их эффект не будет значительным, как после начала спецоперации. Европа разрабатывает 11-й пакет санкций, который направлен на предотвращение обхода ранее введенных. Поэтому они скорее будут вредить нашим союзникам. Россия ищет возможности развития экономических партнерств с другими странами, готовыми сотрудничать с нами на длительной основе. Это поможет минимизировать негативные последствия.

Турция заявила, что не присоединится к запретам США и Европы для России. Китай предупредил о подрыве доверия к ЕС в случае санкций против Пекина. Еврокомиссия планирует ввести санкции против китайских и гонконгских компаний, обвинив их в поставках технического оборудования в РФ.

Прогнозирование изменений курса валют в результате экономической и санкционной политики США и Европы против России — сложная задача, потому что курс зависит от многих факторов. Если событие окажет значительное влияние на локальные валютный и фондовый рынки, ЦБ РФ возьмет на себя инициативу, чтобы предотвратить резкие ценовые колебания, угрожающие финансовой стабильности и инфляции.

Часто можно слышать заявления главы Минфина США Дж. Йеллен, что у ведомства заканчиваются деньги и срочно нужно повысить потолок госдолга США. В Белом доме также предупредили, что превышение лимита госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям. Сенаторы-республиканцы отказались одобрять повышение потолка госдолга без бюджетных реформ. Это нормально, так как в истории Америки было несколько технических дефолтов. Если игра развивается не по твоему сценарию, всегда можно изменить правила.

Внутренний валютный рынок изолирован от внешних событий, но на него влияют данные по платежному балансу и динамике цен на нефть.

Ситуация по нефти остается неопределенной, поскольку неизвестно, какая будет выходить статистика в США и Китае. Чем хуже данные, тем выше вероятность рецессии и снижения спроса на нефть. Чем хуже данные, тем выше вероятность завершения повышения ставок ФРС США. Это позитивно для нефтяного рынка. Необходимо постоянно мониторить текущие события и экономическую аналитику, чтобы получить более точное представление об изменении курсов валют. Исходя из имеющихся данных, по паре доллар/рубль я ожидаю сохранения колебаний около 80 рублей. Это уровень, который удобен для властей и пополнения бюджета при низких ценах на нефть Urals (52 доллара за баррель). Курс евро также будет находиться в комфортном диапазоне 84,00 — 89,00 рублей. По паре юань/рубль мы ожидаем возвращения к уровню 11,60 и дальнейшей консолидации около него.

К концу весны время ожидается стабильный курс рубля на уровне 75-76 рублей за доллар, с сохранением колебаний до 80 рублей. Курс евро будет находиться в диапазоне 84,00 — 89,00 рубля, а юань вернется к уровню 11,60 рубля. Эти прогнозы комфортны для российских монетарных властей и пополнения бюджета при низких ценах на нефть Urals (52 доллара за баррель).