В среду, 17 мая, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повышался до 80,68 рубля. Зона сопротивления в паре доллар/рубль находится между 82 и 83,5 рубля. Она может быть пробита при обновлении нового максимума дефицита бюджета за май. Учитывая, что баррель Urals заметно подешевел (сейчас 51 доллар за баррель), то вероятность увеличение дефицита очень высока.

В моменте цена способна приподняться до 81 рубля, после этого ожидаю умеренного снижения до 79,80 рубля за доллар. К концу недели вполне вероятно увидеть отступление покупателей к 79,50 рубля на фоне закрытия длинных позиций. На следующей неделе российская валюта получит поддержку от продажи валюты экспортерами для налоговых выплат.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные Минэнерго США о запасах нефти в стране. Ожидается, что показатель за неделю, завершившуюся 12 мая, сократился на 1,3 миллиона баррелей. Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 3,69 млн баррелей за прошлую неделю, запасы бензина — на 2,46 миллиона баррелей, запасов дистиллятов — на 0,886 миллиона баррелей. Если день закроется в районе 75,8 доллара, то тогда можно рассмотреть продолжение восходящего движения до 77,5 доллара.

Республиканцы и демократы не договорились по потолку госдолга. А значит следим за динамикой доходностей гособлигаций и индексом доллара. Рост доходности облигаций вызывает укрепление доллара. А дорожающий доллар уже давит на нефтяной рынок. Рубль достиг равновесных уровней. Если сюрпризов не будет, то на текущих уровнях он может остаться до закрытия второго квартала.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,87%, до 2633,71 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,62%, до 1030,68 п. Рынок открылся ростом по индексу Мосбиржу и потом он консолидировался вокруг уровня 2634 п. Поддержку ему сейчас оказывает ослабление рубля. Техническая картина не изменилась. Фондовый рынок по-прежнему находится в восходящем тренде. Сопротивление остается на уровне 2660 п. Следим за поведением рынка с четверга, потому что растут риски коррекции на рынке.