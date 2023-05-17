Нефть дешевела, ориентируясь на очередной рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 12 мая коммерческие запасы нефти +3,69 млн баррелей, запасы бензина —2,46 млн баррелей, запасы дистиллятов —886 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 2,87 млн баррелей. Однако мы обратим внимание на очередное весьма существенное снижение запасов нефтепродуктов. То есть спрос на них всё же превышает текущее производство, а значит и цены на нефть могут пойти вверх.

По состоянию на 8:50 мск:

  • Brent — 74,45 доллара (-0,40%),
  • WTI — 70,39 доллара за баррель(-0,73%),
  • Алюминий — 2 264 доллара (-0,02%),
  • Золото — 1993 доллара (-0,09%),
  • Никель — 21 005 долларов (+0,02%).