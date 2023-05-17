Америка вновь давит на котировки нефти
Нефть дешевела, ориентируясь на очередной рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 12 мая коммерческие запасы нефти +3,69 млн баррелей, запасы бензина —2,46 млн баррелей, запасы дистиллятов —886 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 2,87 млн баррелей. Однако мы обратим внимание на очередное весьма существенное снижение запасов нефтепродуктов. То есть спрос на них всё же превышает текущее производство, а значит и цены на нефть могут пойти вверх.
По состоянию на 8:50 мск:
- Brent — 74,45 доллара (-0,40%),
- WTI — 70,39 доллара за баррель(-0,73%),
- Алюминий — 2 264 доллара (-0,02%),
- Золото — 1993 доллара (-0,09%),
- Никель — 21 005 долларов (+0,02%).
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