Нервы и ожидания инвесторов: это еще не финал
В четверг, 18 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит 76,72 доллара, для покупателей техническая картина заметно улучшилась. На горизонте появилась цель 80 долларов за баррель, осталось закрепиться 77,65 доллара. Если уровень не будет пройден до закрытия торговой недели, то возрастут риски новой волны продаж фьючерсов на нефть. Контрольный уровень, ниже которого цена не должна опускаться — 74,5 доллара. Покупатели должны его защитить, чтобы предотвратить падение до 71,75 доллара.
Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по рублевым парам, но основные объемы пройдут в начале основной сессии. К закрытию дня жду снижения пары доллар/рубль до 79,15 рубля.
В среду, 17 мая, рубль завершил торги в плюсе, прервав минусовую серию. Пара доллар/рубль снизилась на 0,66%, до 79,86 рубля, евро/рубль — на 1,07%, до 86,58 рубля, юань/рубль — на 0,81%, до 11,39 рубля.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. На основной сессии курс доллара повышался до 81,06 руб., после чего перешел в коррекционную фазу. В первой половине дня его ослабление вызвали укрепление доллара и снижение цен на нефть. А коррекция началась с восстановления цен на нефть и заявлений министра финансов России Антона Силуанова.
Глава ведомства заявил, что не нефтегазовые доходы растут и по итогу года по ним ожидается превышение ранее прогнозируемых показателей, что позитивно скажется на бюджете. На год запланирован дефицит в размере около 2,9 триллиона рублей. За первые четыре месяца текущий дефицит бюджета составляет 3,4 трлн руб.
Цена на нефть могла подрасти на позитивных новостях о переговорах по потолку государственного долга США: спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что несмотря на сложность переговоров с демократами, возможно договориться о сделке с потолком госдолга к концу недели.
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