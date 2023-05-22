За неделю пара доллар/рубль повысилась на 2,67%, до 80,00 рублей, евро/рубль на 1,96%, до 86,50 рубля, юань 2,22%, до 11,37 рубля. Нефть подорожала на 2,17%, до 75,76 доллара за баррель. В пятницу (19 мая) рублевые пары оставались торговаться в ограниченных диапазонах. Курс доллара снизился на 0,28%, до 80 рублей, курс евро — на 0,05%, до 86,50 рубля, курс юаня — на 0,28%, до 11,37 рубля.

Фундаментальные факторы, такие как падение цен на нефть, снижение поступления валютной выручки в Россию, укрепление доллара и санкционные риски увеличивают дефицит бюджета, а он оказывает давление на национальную валюту. Чем дольше пара доллар/рубль находится на уровне 80 рублей, тем больше Минфин сократит дефицит. Минфин ранее сообщал, что экономика растет, дефицит бюджета под контролем ведомства.

Баррель Brent подешевел на 0,24%, до 75,76 доллара. На американской сессии покупатели растеряли всю прибыль, уйдя в минус с уровня 77,46 доллара за баррель. Снижению котировок способствовала новость о приостановке переговоров о потолке долга США, что ослабило оптимизм по поводу возможности соглашения, которое позволит избежать дефолта. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что переговоры поставили на паузу, так как обсуждение зашло в тупик.

В понедельник, 22 мая, на торгах в Азии цен на нефть марки Brent снизилась на 1%, до 74,96 доллара за баррель. На рынке сохраняется неопределенность в отношении потолка госдолга США. Цена торгуется на важном внутридневном уровне. Если покупатели не смогут его защитить, ждем падения котировок до зоны 73,65-74,00 доллара. Любая положительная новость о ходе переговоров подтолкнет цену к росту.

На Мосбирже рублевые пары проигнорировали снижение нефтяных котировок. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 80,04 рубля. Если рубль окажется достаточно сильным перед пиком налоговых выплат, то в моменте мы можем увидеть коррекцию курса доллара до уровня 76 рублей. Именно эту отметку можно увидеть при условии роста цен на нефть марки Brent выше 77,6 доллара при одновременном падении индекса американской валюты. Если нефтяные котировки продолжат снижаться, пара доллар/рубль сохранит колебания около равновесного уровня 80 руб. Не исключаю повторного захода за 80,5 рубля.

Индекс Мосбиржи упал на 0,26%, до 2626,16 п. Индекс РТС подрос на 0,31%, до 1036,60 п. Со вторника индекс находится в боковом тренде. Техническая картина по тренду не изменилась. Он остается восходящим. Рынок может пойти выше, только с 18 мая до 1-2 июня по сезонным циклам ожидаю коррекцию до зоны 2400 — 2425 п.п.