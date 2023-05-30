МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В понедельник, 29 мая, рубль не смог воспользоваться налоговым периодом, оставшись без поддержки. Кроме того, отсутствие роста нефтяных котировок также не способствовало укреплению нацвалюты в конце месяца. В результате пара доллар/рубль повысилась на 0,96% до 80,83 руб., евро/рубль — на 1,31% до 86,80 руб., юань/рубль — на 0,76% до 11,38 руб.

Во вторник, 30 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,59. Динамическая поддержка располагается на уровне $75,90. Возросли риски снижения котировок до $74. Большую роль в этом играет низкий спрос на нефть со стороны покупателей. Фокус внимания рынка также сместился на встречу ОПЕК+, которая пройдет 4 июня, и заседание ФРС США.

В четверг выйдут данные по индексу деловой активности в промышленности, рынку труда в частном секторе и запасам нефти в США. По деловой активности в мае ожидается небольшое снижение до 47 п. с 47,1 п. в прошлом месяце. По запасам нефти за минувшую неделю, завершившуюся 19 мая, ожидается сокращение на 1,1 млн баррелей, против —12,5 миллиона баррелей неделей ранее. Что касается заседания ФРС США, то согласно данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, составляет 60,1%.

Если же говорить о рубле, то на первый план опять вышел дефицит бюджета и встреча ОПЕК+. Низкие цены на нефть заметно сократили валютную выручку экспортеров. Это привело к тому, что экспортеры перестали продавать валюту, сместив баланс между спросом и предложением в пользу иностранных валют. В результате рубль лишился поддержки и не смог укрепиться на фоне налоговых выплат и нефтяного рынка. Выход цены вверх из недельного диапазона указывает на продолжение роста котировок до $83,50 (максимум от 7 апреля). Замедление ослабления рубля может произойти на уровне 82 руб.

Российский фондовый рынок закрылся ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 1,86%, до 2732 п., РТС — на 0,81%, до 1064,18 п. Поскольку индекс Мосбиржи без остановки проскочил уровень 2705, то в качестве следующей остановки выступит уровень 2770. Акции дорожают на объемах, поэтому нет факторов, которые бы могли испугать инвесторов покупать акции.