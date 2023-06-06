МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. В понедельник, 5 июня, торги по рублю завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,67% до 80,95 руб., евро/рубль — на 0,71% до 86,79 руб., юань/рубль — на 0,91% до 11,36 руб.

Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по рублевым парам. С основной сессии рубль перешел в наступление, отыгрывая решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и дорожающую нефть. Когда нефтяные котировки перешли к снижению, рубль получал поддержку от новости от Минфина. Ведомство с 7 июня по 6 июля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей; ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,6 млрд рублей. Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне на сумму 44 млрд руб.

По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,16% до $76,48. Цена повышалась до $78,20. Росту котировок способствовало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2024 год, а также снижение индекса доллара. К закрытию американской сессии покупатели сдали позиции и на торгах в Азии нефть стоит $76,42. Трейдеры ищут новые сигналы в условиях вялой азиатской сессии. Негативные данные по активности в США оказывают давление на рынок нефти перед отчетом о запасах нефти.

Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM снизился до 50,3 за май по сравнению с ожидаемыми 51,5 и предыдущими 51,9. Рост производственных заказов также ухудшился в течение указанного месяца до 0,4% против прогноза 0,5% и предыдущего значения 0,9%.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю. Курс доллара подскочил на 0,3% до 81,19 руб. По моим оценкам, рубль останется под давлением, а иностранные валюты будут стремиться вернуться к максимумам апреля 2023 года к концу июня. По оценкам BitRiver, по нефти можно ожидать консолидацию около уровня $77 за баррель Brent. Перспектива позитивная, поэтому рост нефтяных котировок будет сдерживать рубль от ослабления.

Участники рынка не готовы сейчас активно покупать фьючерсы на нефть из-за слабого восстановления экономики Китая. Штаты планируют начать покупать нефть только в августе. Если активность покупателей будет на рынке, то ее стоит ожидать после заседания ФРС США (14 июня). В июне на внутренний валютный рынок будут оказывать влияние геополитические риски, динамика цен на нефть, а также экспортеры, которые нуждаются в выплатах налогов и дивидендов.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,93% до 2694,14 п, индекс РТС — на 0,30%, до 1048,37 п. Индекс Мосбиржи вернулся к поддержке 2685 п. Поскольку покупатели отказались проходить сопротивление 2750 п., то повторный возврат индекса к поддержке повышает вероятность усиления коррекции до 2615 п.