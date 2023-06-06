МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Итоги встречи ОПЕК+ окажут небольшую краткосрочную поддержку нефтяным ценам, однако не смогут удержать их от дальнейшего постепенного снижения. Мы считаем, что итоги заседания ОПЕК+ не окажут значимого влияния на курс рубля.

В целом прошло всего два месяца с момента прошлого объявления в начале апреля странами ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 1,15 млн б/с (плюс 0,5 млн б/с Россией) с 1 мая. Тогда это помогло котировкам Brent ненадолго подняться выше $85 за баррель.

Однако нефтяные цены Brent быстро растеряли тот рост и вернулись в диапазон $70-80, в котором торговались до неожиданного объявления о сокращении квот. В начале июня котировки Brent снизились практически до годовых минимумов в $72 за баррель. С начала года к 5 июня нефтяные цены Brent упали на 10%, с $86 до $77.

Цены на нефть на среднесрочном горизонте в основном определяются глобальным спросом, тогда как изменения предложения нефти влияют на цены в краткосрочном периоде.

Основное давление на нефтяные цены оказывают ожидания дальнейшего замедления мировой экономики.

ФРС и ЕЦБ продолжают самый быстрый за 40 лет цикл ужесточения монетарной политики для сдерживания рекордной за 40 лет инфляции. Западные Центробанки пытаются охладить спрос в экономике, чтобы вернуть рост цен к целевому уровню в 2%. В результате быстрого ужесточения условий кредитования повышаются риски сбоев в финансовой системе (например, разворачивающийся банковский кризис в США) и риски рецессии.

В свою очередь, китайская экономика в этом году растёт медленнее ожиданий, что также негативно сказывается на потреблении нефти и нефтепродуктов. На рынке усиливаются ожидания, что власти КНР могут в ближайшие месяцы пойти на стимулирование экономического роста (бюджетные стимулы, смягчение монетарной политики). Это окажет поддержку нефтяным ценам.

Наконец, негативом для нефтяных цен является высокое предложение «серой» нефти на глобальном рынке со стороны санкционных стран — России, Ирана и Венесуэлы. Так по данным Bloomberg, объем морских поставок нефти из РФ находится недалеко от исторических максимумов.

Мы ожидаем, что в июне котировки Brent останутся в диапазоне $70-80 за баррель, при этом риски скорее смещены в сторону снижения цен из-за вероятного замедления мировой экономики.

Мы полагаем, что летом ФРС и ЕЦБ снова повысят основные процентные ставки, чтобы ещё больше ужесточить финансовые условия и додавить инфляцию. Американский ЦБ, вероятно, в июне или июле поднимет ставку на 25 б.п., до 5,5%. Это максимум с 2001 года.

Напомним, что в 2008 году американская финансовая система не выдержала ставку ФРС 5,25% и разразился мировой финансовый кризис. Сейчас Федрезерву необходимо повышать ставку выше, что увеличивает риски финансового кризиса и рецессии.

Мы считаем весьма вероятным, что быстрое ужесточение монетарной политики ФРС и ЕЦБ столкнёт западные и мировую экономики в рецессию. Это, вероятно, приведёт к дальнейшему падению цен на сырьё, включая нефть.

Мы сохраняем наш прогноз по средней цене нефти Brent в этом году на уровне $75 за баррель (ожидаем снижения цен во втором полугодии к $70 за баррель и ниже из-за ухудшения состояния мировой экономики).

Мы полагаем, что в 4-м квартале котировки Brent будут торговаться около $70 за баррель (диапазон $65-75). Также ожидаем, что средняя цена экспортной российской нефти в этом году составит $50 за баррель.

В условиях вероятной слабости сырьевых цен мы видим риски ослабления курса рубля и ускорения инфляции. Мы ожидаем, что курс рубля к доллару к концу года поднимется до отметки 85, инфляция ускорится до 6,5%, а Банк России повысит ключевую ставку к концу года до 8,5%.

В свои прогнозы на этот год мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 80, к евро — 89, к юаню — 11,6. Мы ожидаем ослабления курса рубля к доллару к концу года до 85, к евро — до 91, к юаню — до 12,0.

Мы по-прежнему полагаем, что риски по нефтяным ценам скорее смещены вниз. В случае тяжелой рецессии в мировой экономике с финансовым кризисом наподобие 2008 года цена Brent может упасть до $40-50 за баррель и ниже.