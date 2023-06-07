МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,3%. Исключение составляет рынок Японии, теряющий 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы после сдержанного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,7%, торгуясь в районе 75,8 доллара за баррель. Отметим, что результаты встречи ОПЕК+, прошедшей на выходных, так и не смогли стимулировать рост цен на нефть. Опасения относительно рисков рецессии в отдельных экономиках, включая экономику США, что приведет к снижению спроса на углеводороды, сдерживают активность покупателей. Однако решение ОПЕК+ удерживает цены от падения, позволяя нефти марки Brent сохранять позиции выше 75 долларов за баррель. В текущих условиях, на наш взгляд, на ближайшее время диапазон 75 — 80 долларов будет актуальным для нефти марки Brent. При этом сегодня для рынка энергоносителей важным фактором может стать публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 2 681 пункта. Сегодня на открытии торгов покупки в российских акциях могут возобладать, что позволит нашему рынку уже в первые часы отыграть большую часть вчерашних потерь. Отметим, что днем ранее индекс Мосбиржи протестировал восходящий тренд ускорения, в моменте отступая к отметке 2 650 пунктов, которая в апреле не позволила нашему рынку продолжить восходящую динамику. От этого уровня активизировались покупки, что позволило нашему рынку отыграть большую часть потерь и закончить день выше тренда ускорения. В текущий момент, с технической точки зрения, рынок направлен вверх в рамках сценария роста с целями в диапазоне 2 800 — 3 000 пунктов. При этом уход под тренд ускорения увеличит риски отмены данного сценария, а существенным сигналом к развитию коррекции может стать отступление индекса Мосбиржи под поддержку, расположенную на уровне 2 600 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар и юань прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 81,5 и 11,42 рубля соответственно, евро, напротив, теряет 0,2%, отступив до 87,1 рубля. В ходе сессии ожидаем консолидации национальной валюты. В текущий момент не наблюдается поводов для серьезного направленного движения. Стабильная ситуация в ценах на нефть удерживает продавцов в рубле. При этом пониженная активность экспортеров не дает инвесторам повода ожидать укрепления национальной валюты. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов удержит позиции в диапазоне 81 — 82 рубля.