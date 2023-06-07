МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Во вторник, 6 июня, рубль закрылся в минусе на фоне давления со стороны нескольких факторов. В частности, это было связано с восстановлением индекса доллара, падением цен на нефть и усилением геополитических рисков. Пара доллар/рубль выросла на 0,56% до 81,40 руб., евро/рубль — на 0,46% до 87,19 руб., юань/рубль — на 0,39% до 11,41 руб.

Индекс доллара в первой половине дня повышался до 104,31 п. Цена на нефть марки Brent снижалась до $74,69. На рынках наблюдается попытка найти равновесные уровни перед предстоящим заседанием ФРС США, которое состоится 13-14 июня. Для внутреннего валютного рынка сейчас интересно пятничное заседание ЦБ РФ (9 июня).

Ожидается, что Центральный Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании. Макроэкономические показатели с прошлого заседания изменились незначительно: курс рубля торгуется около 80 руб., инфляция находится вблизи целевого уровня 4%. Однако, уровень инфляционных ожиданий населения немного вырос, что может создать риски усиления инфляционного давления. Несмотря на это, представители ЦБ не выражали обеспокоенности по поводу инфляции. Кроме того, неопределенность в отношении госбюджета также является фактором, который препятствует снижению ставки. Доклад о денежно-кредитной политике будет схож с докладом от 11 мая.

Снижение цен на нефть и укрепление доллара вызвано больше техническими, чем фундаментальными, факторами. Во вторник цена на нефть марки Brent упала на 0,70% до $75,95. Это связано с тем, что цена на нефть замедлила рост после встречи ОПЕК+ и сейчас находится в коррекционной фазе. В то же время, министерство энергетики США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 1,6 млн баррелей в сутки, а в 2024 году — на уровне 1,7 млн баррелей. Рынок немного отреагировал на этот доклад. Однако, на фоне предстоящего заседания ФРС США, цена на нефть продолжает колебаться, пытаясь найти равновесную точку.

В среду, 7 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,91. В первой половине дня ожидается продолжение снижения котировок. Однако, на американской сессии можно ожидать повышения цены до уровня $76,90. Техническая картина на внутридневных графиках пока что не определенная, цена может отклониться от $75,90 в любом направлении.

Рубль торгуется в небольшом плюсе. Утренний внешний фон для рублевых пар нейтральный. До открытия американской сессии ожидается консолидация пары доллар/рубль на уровне 80,70-82,00. Техническая картина на часовом таймфрейме указывает на укрепление рубля до 80,70 руб. Ожидается повышение активности в основной сессии после 10 мск. По итогам дня можно увидеть внутридневную модель в виде буквы V.

В целом, внешние факторы продолжают оказывать влияние на российский валютный и нефтяной рынки. Предстоящее заседание ЦБ РФ и ФРС США, а также неопределенность в отношении госбюджета оставляют рынки на краю неопределенности. Техническая картина также не позволяет сделать однозначных прогнозов.

Российский рынок акций во вторник показал смешанную динамику, но по итогам дня остался в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,48%, до 2681,25 п., индекс РТС — на 0,97%, до 1038.18 п. Уровень поддержки 2685 не устоял. Значение индекса Мосбиржи осталось ниже него. Из-за возросших геополитических рисков сохраняется новый тест уровня 2630 п, с проколом 2615 п.