Нефть усилила рост. Котировки Brent поднялись выше 77 долларов за баррель. Рынок постепенно сосредотачивается на будущей проблеме дефицита. При этом поступает статистика по спросу, которая весьма обнадеживает производителей нефти. Потребление топлива в Индии выросло за май на 8%.

Спрос на бензин увеличился на 16,4% до 3.35 миллиона тонн, а продажи дизельного топлива увеличились почти на 5% до 8.22 миллиона тонн.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent — $77,35 (+0,72%),

WTI — $72,96 (+0,82%),

Алюминий — $2228 (+0,68%),

Золото — $1973 (+0,63%),

Никель — $21335 (-0,79%).