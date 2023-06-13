МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В пятницу, 9 июня, российский рубль продемонстрировал неоднозначное движение. В течение прошлой недели рубль продолжал снижаться по отношению к доллару, евро и юаню, на что оказали влияние падение цен на нефть, бюджетный дефицит РФ и высокие геополитические риски. Одновременно Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, однако ее изменение может быть вызвано повышением инфляционных рисков в будущем.

За день пара доллар/рубль выросла на 0,05% до 82,63 руб., а евро/рубль снизилась на 0,14% до 88,97 руб., а юань/рубль — на 0,31% до 11,56 руб. За неделю доллар поднялся на 1,39%, достигнув 82,63 руб., евро выросла на 1,78%, до 89,97 руб., а юань — на 0,77%, до 11,56 руб.

Во вторник, 13 июня, рублевые пары начали торговаться с ростом на Мосбирже. Внутренний рынок неустойчив. На этой неделе российский рубль будет подвержен давлению, особенно в свете ожиданий новых санкций со стороны ЕС и заседания ФРС США.

Курс доллара превысил отметку в 83 рубля, цена выросла до 83,18 руб. Это было вызвано крахом цен на нефть вчера. Мосбиржа была закрыта из-за национального праздника, поэтому участники рынка отреагировали на это утром. Условное сопротивление находится на уровне 83,50 руб. (максимум за 7 апреля 2023 года), хотя его прохождение не имеет большого значения. Результатом может быть достижение уровня в 89 руб. Текущая ситуация не предвещает укрепления рубля.

Минэкономразвития и ЦБ России не беспокоятся о слабости рубля. Значит, он будет двигаться в сторону уровня 90 руб.

В понедельник, 12 июня, цена на нефть марки Brent упала на 3,76%, до $74.91 за баррель. Цена опустилась до $71,55, но вернулась к ключевой поддержке. Ситуация очень критическая для покупателей, поскольку ниже $71,30 могут быть защитные стопы по длинным позициям, которые открывались после встречи ОПЕК+.

На заседании 4 июня альянс ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки начиная со следующего года.

Индекс Мосбиржи завершил пятничную сессию незначительным снижением. Индекс Мосбиржи снизился на 0,06%, до 2798,04%, индекс РТС — на 0,05%, до 1032,29 п. Сегодня с открытия распродажи могут преобладать по нефтяным акциям из-за снижения цен на нефть. А вот ослабление рубля должно сдержать снижения рублевого индекса Мосбиржи.

На сегодня выделяю торговый коридор 2685-2730 п.п.