МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,9%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,1%.

Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного подъема в понедельник, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после сильной просадки днем ранее, сегодня корректируется, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 72,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на предстоящей неделе, выделим заседания ФРС США и ЕЦБ, в рамках которых будут приняты решения по ставке, а также статистику по инфляции в Германии и США и розничным продажам в Штатах.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, отступив до 2 708 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Несмотря на позитивные настроения на внешних фондовых площадках сегодня с утра, основным фактором для наших бумаг может выступить существенное снижение цен на нефть, прошедшее в понедельник. В результате, индекс Мосбиржи окажется под давлением и в ходе сессии может отступить в район 2 670 — 2 690 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра рубль снижается по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и евро прибавляют 0,5% и 0,9%, поднявшись до 83,1 и 89,7 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 11,58 рубля. Отметим, что в ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться, чему способствует снижение цен на нефть, продемонстрированное днем ранее. При этом пара доллар/рубль вплотную подошла к максимуму апреля, установленному в районе 83,5 рубля. Его преодоление будет сигнализировать о вероятности продолжения восходящей динамике в паре доллар/рубль. При этом ближайшим сопротивлением для американской валюты станет район 85,7 рубля — это 50% уровень коррекции от волны снижения, продемонстрированной долларом от максимумов до минимумов 2022 года.