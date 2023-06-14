МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. 13 июня рубль продолжил снижаться по отношению к иностранным валютам после падения цен на нефть на 4% в понедельник. Московская биржа не работала из-за праздничного выходного дня, по случаю Дня России, поэтому реакция была с задержкой. С открытием основной сессии давление на рубль возросло. Курс доллара ускорился до 84,15 руб., а к закрытию американской сессии цена повысилась до 84,31 руб. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 2,01% до 84,30 руб., евро/рубль — на 2,21% до 90,93 руб., юань/рубль — на 1,51% до 11,73 руб.

ЦБ России опубликовал майский отчет о рисках финансовых рынков, в котором говорится о увеличении объема торгов на внутреннем валютном рынке. Причиной этого стало увеличение продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами. Физические лица в свою очередь действовали контрциклически: покупали иностранную валюту в первой половине месяца, когда рубль укреплялся, и продавали ее в оставшейся части месяца. По результатам мая, физические лица стали нетто-покупателями валюты на сумму 67 млрд рублей, в том числе 30,8 млрд рублей в юанях.

Во вторник цены на нефть прибавили 2,81% до $74,12 за баррель после выхода данных по инфляции в США, которые показали замедление темпов инфляции в мае. Поддержку котировкам оказало общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках.

Потребительские цены (CPI) в США в мае увеличились на 4% (прогноз был 4,1%) в годовом исчислении. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,3% с 5,5% в апреле (прогноз был 5,3%).

В среду, 14 июня, цена на нефть марки Brent стоит 73,38 за баррель. Ослабление доллара поддерживает нефтяной рынок, при этом слабый спрос со стороны покупателей не дает им восстановить понесенные потери. Курс доллара продолжал расти и достиг отметки в 84,69 рубля, что может привести к дальнейшему ослаблению рубля до уровня 89 рублей. Ожидается сохранение тенденции к его ослаблению в случае, если после заседания Федеральной Резервной Системы США произойдет ускорение роста рублевых пар.

Во вторник, 13 июня, цены на нефть прибавили 2,81% до $74,12 за баррель после выхода данных по инфляции в США, которые показали замедление темпов инфляции в мае. Поддержку котировкам оказало общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках. В среду, 14 июня, цена на нефть марки Brent составляла 73,38 долларов за баррель. Торговый диапазон на сегодняшний день составляет 71,50 — 76,85.

Для того чтобы началось укрепление рубля, необходимо, чтобы заинтересованные стороны выразили свое недовольство ослаблением рубля. На данный момент таких высказываний еще не было. Мы продолжаем наблюдать за ослаблением рубля. Ждем решения по ставкам и отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые могут повлиять на дальнейшую динамику цен на нефть и, соответственно, на курс рубля. По данным CME Group, трейдеры ожидают сохранения ставки по итогам двухдневной встречи руководства ЦБ с вероятностью 96%.

В целом, на данный момент отсутствуют факторы, которые могли бы способствовать укреплению рубля, поэтому прогнозируется сохранение его ослабления. Фондовый рынок из-за ослабления рубля показал рост по рублевому индексу. Индекс Мосбиржи повысился на 1,82%, до 2757,18 п., а долларовый индекс РТС снизился на 0,16%, до 1030,64 п. Восходящий тренд остается в силе. На фоне ослабления рубля прослеживается тенденция к дальнейшему повышению до 2785 пунктов. Рост котировок еще сильнее подстегивает подорожание российских акций.