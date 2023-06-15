МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По итогам торгов 14 июня наблюдалась разнонаправленность курсов валют. Курс доллара снизился на 0,16% до 84,16 руб., курс евро повысился на 0,46% до 91,35 руб., а юань укрепился на 0,05% до 11,74 руб. Курсы иностранных валют обновили свои максимумы с открытия Мосбиржи, но у покупателей не хватило сил удержаться на достигнутых высотах. Курс доллара достигал 85,03 руб., курс евро — 91,72 руб., а курс юаня — 11,85 руб.

Рост котировок продолжался около трех часов, после чего на внутреннем рынке началась коррекция из-за повышения нефтяных цен. Цена на Brent восстанавливалась до $75,46. Укрепление доллара возобновилось с уровня 83,76 руб.

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых по итогам июньского заседания. Она ссылается на замедление инфляции и стабильную ситуацию на рынке труда. Центробанк отложил кампанию по повышению ставок, продолжая следить за ситуацией и готовясь к возможным изменениям в будущем из-за проблем с инфляцией. Некоторые экономисты ожидают, что угроза дальнейшего роста инфляции стала несколько меньше, чем предполагает ФРС.

В среду баррель Brent подешевел на 0,79% до $73,55 против внутридневного максимума $75,46. Цена на нефть перешла к снижению вечером после выхода данных о запасах в США и решения ФРС США. Запасы нефти в США за неделю по 9 июня увеличились на 7,9 млн баррелей, достигнув 467,1 млн баррелей, в то время как стратегические запасы снизились на 1,9 млн баррелей до 351,7 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также выросли, что вызвало снижение цен на нефть. Добыча оставалась на уровне 12,4 млн баррелей в день.

Сегодня покупатели отступали на фоне укрепления доллара США и ухода от риска. Баррель Brent подешевел до $72,88. Следует обратить внимание на уровень $71,50. По оценкам BitRiver, если он не устоит, то можно ожидать движения цен в южном направлении до $65 за баррель. В таком случае власти США могут возобновить пополнение стратегических запасов нефти.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара вернулся к уровню 84,50 руб. По нефти важен уровень $71,50, поскольку при его неустойчивости давление на рубль усилится из-за уменьшения предложения валюты от экспортеров. Внешний фон для рубля остается негативным. После непродолжительной консолидации стоит ожидать прорыва уровня 85 руб. Покупателям открылась дорога к уровню 89 руб., но дальнейший рост будет зависеть от динамики индекса доллара и предстоящих пиков налоговых выплат.

Динамика на российском фондовом рынке была умеренной: индекс Мосбиржи вырос на 0,29% до 2765,18 п., а индекс РТС — на 0,50% до 1035,79 п. В начале торгов индекс Мосбиржи повышался до 2786,06 на фоне ослабления рубля. По индексу Мосбиржи картина остается позитивной, но без ослабления индексы не смогут расти. Дивидендные новости уже оказывают слабое влияние на рынок. Инвесторы рассчитывают увидеть цели по индексу в районе 2800 п., поскольку позиции рубля остаются слабыми. Резкое падение индекса до 2680 п. станет первым "медвежьим" сигналом для покупателей.